Бывший нападающий сборной Англии Крис Саттон оценил ожидания от предстоящего полуфинала чемпионата мира 2026 года против Аргентины, передает Daily Mirror. Эксперт заявил, что аргентинцы любят устраивать цирк.

Аргентинцы любят устраивать цирк, они будут счастливы, если игра превратится в представление или хаос и наши потеряют голову. Но если Англия сохранит хладнокровие, она уверенно победит. И мой второй прогноз — Аргентина закончит матч вдевятером, — сказал он.

Матч состоится 15 июля. Игра начнется в 22:00 по мск.

Ранее СМИ писали, что полуфинальная встреча чемпионата мира между сборными Англии и Аргентины получила статус «самого высокого риска» на турнире. Такое решение было принято по итогам совместного заседания ФБР, местной полиции и ФИФА.

Ранее российский футбольный тренер, экс-наставник сборных Камеруна и Узбекистана Валерий Непомнящий заявил, что сборная Аргентины побеждает на чемпионате мира по футболу абсолютно заслуженно, и любые разговоры, что команде искусственно помогают с соперниками, не имеют под собой оснований. По его словам, все матчи проходят в жесткой борьбе, а судейские решения, включая удаления игроков с поля, принимаются строго по правилам.