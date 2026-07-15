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15 июля 2026 в 00:06

Определен первый финалист чемпионата мира по футболу

Сборная Испании вышла в финал ЧМ по футболу после победы над Францией

Фото: Chen Yichen/XinHua/Global Look Press
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В ночь на 15 июля в Арлингтоне (штат Техас) состоялся первый полуфинальный матч ЧМ-2026. Сборная Испании уверенно переиграла команду Франции со счетом 2:0 и стала первым финалистом турнира.

Испанцы открыли счет уже на 22-й минуте: Микель Оярсабаль реализовал пенальти. На 58-й минуте Педро Порро удвоил преимущество, установив окончательный результат. Таким образом, подопечные испанского тренера во второй раз в своей истории пробились в решающий матч мирового первенства.

В финале им предстоит встретиться с победителем второго полуфинала, где сыграют сборные Англии и Аргентины. Эта игра состоится 15 июля.

В 2010 году испанцы уже становились чемпионами мира, обыграв в дополнительное время сборную Нидерландов со счетом 1:0. Если испанцам удастся одержать победу в решающей встрече, они сравняются по числу титулов с Францией и Англией (по две победы).

Ранее полузащитник московского ЦСКА и сборной России по футболу Матвей Кисляк признался, что болеет за сборную Аргентины на текущем чемпионате мира. Спортсмен подчеркнул, что это связано с участием в турнире Лионеля Месси. Кисляк выразил надежду, что футболист вновь поднимет трофей.

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