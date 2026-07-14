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14 июля 2026 в 17:23

Звезда ЦСКА раскрыл, за кого болеет на ЧМ-2026

Полузащитник ЦСКА Кисляк признался, что болеет за Аргентину на ЧМ-2026

Матвей Кисляк Матвей Кисляк Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
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Полузащитник московского ЦСКА и сборной России по футболу Матвей Кисляк признался, что болеет за сборную Аргентины на текущем чемпионате мира. В разговоре с «Газетой.Ru» спортсмен подчеркнул, что это связано с участием в турнире Лионеля Месси. Кисляк выразил надежду, что футболист вновь поднимет трофей.

Я поддерживаю сборную Аргентины, потому что там играет Лионель Месси. Хочу, чтобы он вновь поднял трофей. Он мой кумир, великий игрок, и именно его я считаю лучшим футболистом во всем мире. Поэтому за него отдельно переживаю. Я слежу за ним с самого детства, восхищаюсь его игрой и им самим как человеком, — поделился Кисляк.

Матч 1/2 финала ЧМ-2026 между Англией и Аргентиной состоится 15 июля на стадионе «Мерседес-Бенц Стэдиум» в Атланте, США. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск. В четвертьфинальной стадии Англия обыграла Норвегию (2:1, доп. время), а Аргентина — Швейцарию (3:1, доп. время).

Ранее сообщалось, что впервые в истории чемпионата мира в полуфинал вышли сборные, занимающие первые четыре строчки в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА). Матчи этой стадии пройдут 14 и 15 июля.

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