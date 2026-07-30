«Уши как локаторы»: собака спасла российских штурмовиков от дронов в ДНР ТАСС: собака Баста научилась предупреждать бойцов ВС России о дронах в ДНР

Собака по кличке Баста помогала российским военнослужащим спасаться от украинских беспилотников в населенном пункте Торское в ДНР, заявил ТАСС хозяин пса, штурмовик группировки войск «Центр» с позывным Морген. По его словам, животное обладает тонким слухом и предупреждает бойцов о приближении дронов раньше, чем их способен услышать человек.

Если лежит спокойно, можно двигаться, можно вести себя расслабленно. Если вскочила, уши как локаторы, пытается выслушать, лаять начинает, значит, где-то приближение «вражеской птицы» (БПЛА. — NEWS.ru). То есть надо искать укрытие, — рассказал Морген.

Ранее сообщалось, что в ночь на 30 июля российские артиллеристы уничтожили 10 пунктов управления беспилотниками ВСУ, склад с боеприпасами и два внедорожника в Харьковской и Сумской областях. Кроме того, бойцы ВС РФ ликвидировали более 70 украинских солдат.

До этого стало известно, что посты воздушного наблюдения и мобильные огневые группы спецназа «Ахмат» уничтожают большую часть беспилотников ВСУ. Как уточнил боец батальона «Питерский» спецназа «Ахмат» с позывным Каплодий, для противодействия украинским дронам используется комплексная система.