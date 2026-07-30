За прошедшую ночь российские артиллеристы уничтожили 10 пунктов управления беспилотниками, склад с боеприпасами и два внедорожника противника в Харьковской и Сумской областях, сообщили РИА Новости в группировке войск «Север». Там добавили, что также российские военнослужащие ликвидировали более 70 украинских солдат. В МО РФ данные сведения не комментировали.

Артиллерийские расчеты группировки войск «Север» за прошедшую ночь в Харьковской и Сумской областях <...> в результате нанесения огневых ударов артиллерией и РСЗО уничтожили 10 пунктов управления БПЛА и более 70 военнослужащих ВСУ, — уточнили в группировке.

Ранее военный эксперт Андрей Марочко сообщил, что российские войска продолжили наступление в направлении Доброполья в Донецкой Народной Республике, постепенно нарушая логистику ВСУ. Он отметил, что после освобождения населенного пункта Светлое ВС РФ развивали наступление в северо-западном направлении, что осложняло снабжение украинской группировки.

Кроме того, Марочко рассказал, что после освобождения Светлого в ДНР российские войска практически вытеснили подразделения ВСУ из соседнего Водянского. Он отметил, что обстановка на этом участке продолжала меняться. Эксперт добавил, что под контроль российских военных перешло более 10 квадратных километров территории, ранее находившейся под контролем украинских войск.