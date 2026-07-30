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30 июля 2026 в 07:27

Силы ПВО уничтожили более 250 украинских дронов над Россией

Фото: РИА Новости
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Средства противовоздушной обороны за минувшую ночь уничтожили 258 беспилотников, сообщила пресс-служба Министерства обороны России в мессенджере МАКС. Под ударом оказались, в частности, Белгородская, Брянская, Воронежская, Волгоградская, Пензенская области, а также акватории Черного и Азовского морей.

В течение прошедшей ночи дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 258 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, — сказано в публикации.

Ранее губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что в небе над Воронежской областью сбили два вражеских беспилотника. По предварительным данным, в результате происшествия никто не пострадал, разрушений также не зафиксировано.

До этого Минобороны РФ сообщало, что российские военные нанесли удары авиабомбами по объектам ВСУ в Херсонской и Харьковской областях. Целями стали пункты управления и места временной дислокации украинских подразделений.

Также Министерство обороны сообщало, что российские войска за сутки нанесли удары по украинской инфраструктуре и военным объектам. В зоне поражения оказались склады вооружения, боеприпасов и горючего, производства и хранилища беспилотников, а также топливно-энергетические и транспортные объекты, используемые в интересах ВСУ.

Фото: Евгений Потехин/NEWS.ru

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