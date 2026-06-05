Путину доложили о реакции мировых лидеров на письмо Зеленского

Президенту России Владимиру Путину доложили о разной реакции мировых лидеров на открытое письмо украинского главы Владимира Зеленского, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков газете «Известия» в кулуарах ПМЭФ. При этом представитель Кремля не стал раскрывать реакцию Путина на обращение.

Передали президенту, он ознакомился, доложили и о разных реакциях мировых лидеров, — сказал Песков.

Ранее сообщалось, что власти Украины предложили России завершить конфликт. В открытом письме Зеленский призвал Путина к началу прямого переговорного процесса и проведению личной встречи для обсуждения прекращения военных действий.

Депутат Госдумы Андрей Колесник в свою очередь заявил, что Зеленский лукавит, представляя себя инициатором завершения конфликта с Россией. По словам парламентария, он лишь имитирует стремление к миру, тогда как его реальные действия говорят об обратном. Колесник добавил, что Москва последовательно выступает за полное и окончательное урегулирование, а не за заморозку конфликта.