Глава ГПМ Радио раскрыл, что помогает радиоиндустрии удерживать слушателей

Генеральный директор ГПМ Радио (входит в «Газпром-Медиа Холдинга») Вадим Терещук в рамках ПМЭФ-2026 заявил, что умение привлечь внимание и донести информацию в моменте — это стратегическое преимущество радиоиндустрии. Он выступил в паблик-токе «PRO-тренды. Медиа. Форматы. Кадры. Бизнес-модели».

По его словам, слушатели включают радио под настроение и находятся в эфире в текущем моменте. Поэтому важно все: узнаваемость бренда, отсутствие раздражителей, адаптация контента под любую обстановку. Это заставляет пересматривать digital-стратегию и дистрибуцию, хотя у радио остается свой уникальный способ «доставки» контента.

Автомобиль сохраняет статус главной платформы для потребления аудио, где доминирует классический FM-диапазон. Безусловно, экспансия цифровых медиаплатформ необратима, однако традиционная FM-доставка до сих пор служит магистральным каналом и выступает естественной защитой индустрии, — отметил Терещук.

По его мнению, именно стабильность связи и безусловное доверие отличают радио от других электронных медиа. В отличие от платформ, зависящих от сетевой инфраструктуры, FM-сигнал работает всегда. Радио остается доступным в условиях перегрузки или полного отключения интернета, что делает его незаменимым источником информации. Такая сверхустойчивость превращается в высокий уровень доверия со стороны аудитории.

В моменты кризисов или информационного шума люди выбирают радио как надежный, стабильный и проверенный вещательный канал. В текущей повестке тема ГОЧС — в числе главных приоритетов государства, — добавил Терещук.

Ранее Терещук высказался о роли искусственного интеллекта в современной радиоиндустрии. Он принял участие в дискуссии «Интеллект в помощь: новая ИИ‑экономика». По его словам, нейросети в этой сфере — вовсе не замена ведущих специалистов, а лишь ценный инструмент для сокращения издержек и освобождения времени для более важных задач.