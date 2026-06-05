ПМЭФ-2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
05 июня 2026 в 12:42

Глава ГПМ Радио раскрыл, что помогает радиоиндустрии удерживать слушателей

Вадим Терещук Вадим Терещук Фото: «Газпром-Медиа Холдинг»
Подписывайтесь на нас в MAX

Генеральный директор ГПМ Радио (входит в «Газпром-Медиа Холдинга») Вадим Терещук в рамках ПМЭФ-2026 заявил, что умение привлечь внимание и донести информацию в моменте — это стратегическое преимущество радиоиндустрии. Он выступил в паблик-токе «PRO-тренды. Медиа. Форматы. Кадры. Бизнес-модели».

По его словам, слушатели включают радио под настроение и находятся в эфире в текущем моменте. Поэтому важно все: узнаваемость бренда, отсутствие раздражителей, адаптация контента под любую обстановку. Это заставляет пересматривать digital-стратегию и дистрибуцию, хотя у радио остается свой уникальный способ «доставки» контента.

Автомобиль сохраняет статус главной платформы для потребления аудио, где доминирует классический FM-диапазон. Безусловно, экспансия цифровых медиаплатформ необратима, однако традиционная FM-доставка до сих пор служит магистральным каналом и выступает естественной защитой индустрии, — отметил Терещук.

По его мнению, именно стабильность связи и безусловное доверие отличают радио от других электронных медиа. В отличие от платформ, зависящих от сетевой инфраструктуры, FM-сигнал работает всегда. Радио остается доступным в условиях перегрузки или полного отключения интернета, что делает его незаменимым источником информации. Такая сверхустойчивость превращается в высокий уровень доверия со стороны аудитории.

В моменты кризисов или информационного шума люди выбирают радио как надежный, стабильный и проверенный вещательный канал. В текущей повестке тема ГОЧС — в числе главных приоритетов государства, — добавил Терещук.

Ранее Терещук высказался о роли искусственного интеллекта в современной радиоиндустрии. Он принял участие в дискуссии «Интеллект в помощь: новая ИИ‑экономика». По его словам, нейросети в этой сфере — вовсе не замена ведущих специалистов, а лишь ценный инструмент для сокращения издержек и освобождения времени для более важных задач.

Общество
радио
медиа
Бизнес
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Суд отправил в СИЗО обокравшую блогеров москвичку
Защитник «Вегаса» поймал шайбу лицом и оказался в больнице
В Кузбассе пенсионер попал под поезд
Спикер ЗакСо Бабушкина рассказала о поддержке участников СВО
«Ура! Мы дома»: появились кадры с вернувшимися из плена бойцами
Ozon достиг договоренностей с Чувашией о развитии логистики в регионе
Как отпуск, ливни и скачки напряжения сделали страхование новой привычкой
Финал «Ролан Гаррос — 2026» Андреева — Хвалиньска: на кого ставят профи
В Венгрии раскрыли, в каком случае остановят процесс вступления Киева в ЕС
Туристов предупредили о странах с самым высоким уровнем преступности
Голикова рассказала о развитии российского здравоохранения
Россиянам рассказали о жуткой мошеннической схеме
Появились подробности нападения собаки на ребенка в краснодарской школе
Пять военнослужащих ранены при атаке ВСУ на ЗАЭС
Гайдулян, двое детей, мнение об СВО: как живет актриса Лариса Баранова
Лихачев указал на особенность отношений со странами в атомной сфере
Герман Греф рассказал о важности саморазвития
Психолог напомнила, как просто поддержать детей в период сдачи ЕГЭ
Лантратова провела первую встречу с украинским омбудсменом
«Гитлеровские методы»: оппозиционерка оценила власть в Молдавии
Дальше
Самое популярное
Фарш в пакет — и в кипяток: через час на столе нежная колбаса к завтраку. Стоит копейки, а вкус — 10 из 10
Общество

Фарш в пакет — и в кипяток: через час на столе нежная колбаса к завтраку. Стоит копейки, а вкус — 10 из 10

Зверская атака ВСУ на Крым 4 июня: сколько жертв, что с Крымским мостом
Россия

Зверская атака ВСУ на Крым 4 июня: сколько жертв, что с Крымским мостом

Посадите в июне — все лето клумба в огненно-красных подушечках. Многолетник цвета алого заката для ярких клумб
Общество

Посадите в июне — все лето клумба в огненно-красных подушечках. Многолетник цвета алого заката для ярких клумб

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.