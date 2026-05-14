«Если что-то случится»: Трамп оставил вице-президенту письмо

Глава Белого дома Дональд Трамп оставил вице-президенту США Джей Ди Вэнсу послание на случай своей гибели или недееспособности, рассказал заместитель помощника главы государства Себастьян Горка в интервью New York Post. Конверт, по его словам, хранится в ящике стола «Резолют» в Белом доме.

Содержание письма не разглашается. Официальных комментариев от Трампа или Вэнса не поступало. Он добавил, что не опасается покушения на президента со стороны «иностранного противника». Тем не менее за последние два года Трамп трижды становился целью покушений. В июне 2024 года он буквально увернулся от пули, которая ранила его в ухо.

Последнее из покушений состоялось этой весной. Коул Аллен попытался напасть на американского президента во время официального ужина. На этой неделе он предстал перед судом округа Колумбия в Вашингтоне. Ему было предъявлено обвинение по нескольким статьям, в том числе в покушении на убийство, нападении на федерального офицера с применением оружия и других преступлениях, связанных с оружием. Подозреваемый отверг все предъявленные ему пункты обвинения. Его адвокат официально заявил о невиновности своего подзащитного.