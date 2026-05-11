11 мая 2026 в 16:41

Фигурант дела о покушении на Трампа отверг все пункты обвинения

Коул Аллен Коул Аллен Фото: Molly Riley/White House/Global Look Press
Коул Аллен, обвиняемый в организации покушения на президента США Дональда Трампа, официально заявил о своей невиновности, сообщает телеканал NewsNation. Подозреваемый отверг все предъявленные ему пункты обвинения.

В понедельник, 11 марта, Аллен предстал перед судом округа Колумбия в Вашингтоне. Ему было предъявлено обвинение по нескольким статьям, в том числе в покушении на убийство, нападении на федерального офицера с применением оружия и других преступлениях, связанных с оружием.

Ранее стало известно, что подозреваемый в попытке покушения на Трампа объяснил свои действия несогласием с военной операцией против Ирана. Следствие рассматривает этот фактор как один из возможных ключевых мотивов нападения.

Аллен устроил стрельбу во время ужина в Вашингтоне, прервав официальное мероприятие и ранив одного из сотрудников безопасности. Как отмечал лидер движения «Другая Украина» Виктор Медведчук, покушение могло быть направлено на запугивание республиканца.

США
суды
Дональд Трамп
покушения
Жена экс-прокурора Приморья обратилась к Бастрыкину перед Днем Победы

В России начали действовать новые правила для собственников и арендаторов

