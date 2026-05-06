06 мая 2026 в 15:12

Раскрыт возможный мотив нового покушения на Трампа

Reuters: мотивом покушения на Трампа могла стать операция против Ирана

Дональд Трамп
Подозреваемый в попытке покушения на президента США Дональда Трампа Коул Аллен объяснил свои действия несогласием с военной операцией против Ирана, сообщает Reuters со ссылкой на закрытый доклад Министерства внутренней безопасности США. Следствие рассматривает этот фактор как один из возможных ключевых мотивов нападения.

В документе указывается, что непосредственным триггером для совершения атаки могла стать военная операция США и Израиля против Ирана. В рамках расследования правоохранительные органы проводят анализ активности подозреваемого в социальных сетях, чтобы установить его первоначальные намерения и степень подготовки к нападению.

Ранее Аллен открыл стрельбу во время ужина в Вашингтоне, прервав официальное мероприятие и ранив одного из сотрудников безопасности. Как отмечал лидер движения «Другая Украина» Виктор Медведчук, покушение могло быть направлено на запугивание республиканца и попытку повлиять на внешнеполитический курс Вашингтона, втянув США в конфликт на Украине. По его мнению, внутри Запада усиливается раскол.

Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая
Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди
Заливаю молодую капусту кефиром и яйцом — получаю кекс-перевертыш за 40 минут: пышный, румяный и вкусный
