Подозреваемый в попытке покушения на президента США Дональда Трампа Коул Аллен объяснил свои действия несогласием с военной операцией против Ирана, сообщает Reuters со ссылкой на закрытый доклад Министерства внутренней безопасности США. Следствие рассматривает этот фактор как один из возможных ключевых мотивов нападения.

В документе указывается, что непосредственным триггером для совершения атаки могла стать военная операция США и Израиля против Ирана. В рамках расследования правоохранительные органы проводят анализ активности подозреваемого в социальных сетях, чтобы установить его первоначальные намерения и степень подготовки к нападению.

Ранее Аллен открыл стрельбу во время ужина в Вашингтоне, прервав официальное мероприятие и ранив одного из сотрудников безопасности. Как отмечал лидер движения «Другая Украина» Виктор Медведчук, покушение могло быть направлено на запугивание республиканца и попытку повлиять на внешнеполитический курс Вашингтона, втянув США в конфликт на Украине. По его мнению, внутри Запада усиливается раскол.