Юрист ответил, могут ли рестораны вводить «налог на дождь» Юрист Китаев: требование доплатить за ужин в дождь на веранде будет незаконным

Требование доплатить за ужин на веранде ресторана в дождь будет являться незаконным, рассказал «Москве 24» юрист по гражданским, арбитражным и административным делам Сергей Китаев. Он отметил, что такая услуга будет считаться навязанной.

В прошлом году в статью о недопустимых условиях договора, ущемляющих права потребителя (закона «О защите прав потребителей»), были внесены изменения, которые запрещают оказание дополнительных услуг за отдельную плату без согласия клиента. Причем последнее должно быть оформлено письменно, — рассказал Китаев.

Юрист подчеркнул, что посетители могут пожаловаться в Роспотребнадзор для проверки законности сбора. По его словам, гости ресторана также имеют полное право не оплачивать услугу в такой ситуации.

Ранее юрист Юлия Бондаренко рассказала, что за неоказанные услуги можно потребовать возврата денежных средств и компенсации неустойки. По ее словам, для этого необходимо составить претензию, указав нарушенный срок и сумму предоплаты.