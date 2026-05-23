Турецкий певец чуть не сгорел во время концерта в Измире

Турецкий певец чуть не сгорел во время концерта в Измире Турецкий певец Ташчы подпалил себе волосы во время концерта в Измире

Популярный турецкий поп-исполнитель Тан Ташчы подпалил себе волосы во время концерта в Измире, передает РИА Новости. Артист угодил шевелюрой в генератор пламени.

Певец во время выступления подошел к краю сцены и хотел взять смартфон, который ему протягивали фанаты, — судя по всему, чтобы сделать селфи с певцом. В момент, когда он нагнулся, один из генераторов пламени выстрелил столбом огня прямо в лицо певцу. Ташчы резко отпрянул, от его волос шел дым. При этом шоу он останавливать не стал и отработал полную программу.

Ранее концерт певца Вани Дмитриенко во Владивостоке обернулся скандалом из-за неудачных мест для поклонников. Часть гостей, купивших билеты примерно за 5 тыс. рублей, оказалась в секторе, откуда открывался вид на стену.

До этого поклонник певца и рэпера Егора Крида (настоящее имя — Егор Булаткин) отсудил у организаторов концерта сумму в трехкратном размере за билеты на выступление, которое переносили несколько раз на протяжении трех лет. Согласно материалам, мужчина в 2022 году купил четыре билета за 10 тыс. рублей, но концерт неоднократно откладывали, при этом деньги заявителю так и не вернули.