Финэксперт предостерегла от банковских переводов за услуги несамозанятым

Банковский перевод за какую-либо услугу простому человеку, который не зарегистрирован как самозанятый или предприниматель, чреват проблемами, заявила в беседе с «Авторадио» эксперт Национального центра финансовой грамотности Елена Бобкова. По ее словам, в таком случае отправителя денежных средств могут принять за контрагента.

Если вы оплачиваете какую-то услугу, человек должен быть зарегистрирован как самозанятый или индивидуальный предприниматель. И соответственно, за ноготочки, огурчики, все, что угодно, он вам должен выбить чек через «Мой налог». Когда вы человеку [просто так деньги] сбрасываете, то для него это незадекларированный доход. В чем же ваша проблема? Если номер этого человека каким-то образом появится в «плохом» реестре Росфинмониторинга. Вы станете контрагентом того самого человека. И тут к вам придут уже абсолютно другие люди, — предупредила Бобкова.

Ранее финансовый юрист Ольга Плеханова заявила, что использование креативных фраз в назначении банковского перевода может привести к его блокировке. Она отметила, что банки обращают внимание не только на слова при таких операциях, но и на сам контекст. Если перевод нетипичен по сумме, частоте или поведению клиента, то в его отношении могут принять защитные меры.