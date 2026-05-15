15 мая 2026 в 11:28

Россия выжигает объекты ВСУ вокруг Одессы: удары по Украине 15 мая

ВС России провели комбинированную атаку на объекты ВСУ в Одесской области. Сколько БПЛА запустили в ночь на 15 мая, какие цели поражены?

Сколько ракет и БПЛА запустили по целям на Украине 15 мая

Воздушные силы ВСУ заявили, что в ночь на 15 мая ВС РФ запустили по целям на Украине шесть ракет и 141 ударный БПЛА: различные модели беспилотников «Герань», «Гербера», «Италмас», а также дроны — имитаторы целей «Пародия».

ВСУ официально подтверждают попадания в шести районах и падение «обломков» беспилотников в семи районах. Эти данные могут быть сильно неполными и неточными.

Утром 15 мая комбинированные атаки на цели, связанные с ВСУ, продолжаются: известно об ударах в Кривом Роге, а по ключевому порту под Одессой утром ударил «Искандер-М».

Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Как уничтожают оборону ВСУ под Одессой 15 мая

В ночь на 15 мая ВС РФ провели продолжительную комбинированную атаку на объекты ВСУ под Одессой.

«Хроники Гераней» указывают, что первыми были поражены цели в районе Каролино-Бугаза и Маяков.

«Этим ударом „Гераней“ поражен некий энергообъект в Одесской области. 32 населенных пункта без света», — указывает канал.

Затем началась комбинированная атака с использованием ракет и беспилотников. Активно применялись антирадарные ракеты Х-31/Х-59: были поражены цели в Одессе, Тузлах, три ракеты Х-31 ударили по целям в Татарбунарах.

«Основной характер удара — прицельное подавление радиолокационной активности, в том числе были уничтожены две вышки с оборудованием. В Татарбунарах есть серьезные последствия прилетов, исходя из того, что ГУР сильно занервничало, поставили на дорогах посты, в Татарбунарах и соседних селах проводят проверку интернет-девайсов», — указывает блогер Сергей Лебедев.

По одной ракете прилетело в Приморское, Великий Дальник, Дачное и Молодинское. В 09:00 баллистический «Искандер-М» поразил цель в районе Южного.

Кроме того, по меньшей мере 30 беспилотников «Герань-2» и «Герань-3» атаковали цели в Южном, Белярах и восточных пригородах Одессы.

«После вчерашней атаки на Коблево, где погибло много „добровольцев“, прошедших тренировку у британского спецназа, выживших частично перекинули на погранзаставу в Южном. По некой „случайности“, ночью ее накрыли, опять много погибших», — отмечает Лебедев.

Где еще поражены цели на Украине 15 мая

По данным мониторинговых каналов, ВС РФ наносили дроновые удары в Сумской, Харьковской, Черниговской, Днепропетровской и Запорожской областях.

«Хроники Гераней» особо выделяют удары «Гераней» под Купянском: две группы БПЛА поразили цели в районе линии фронта, и удар по локомотиву в Запорожской области.

Еще один удар в Запорожье пришелся по складам горючего утром 15 мая.

«Сегодня в 09:30 с использованием БПЛА „Герань-2“ был нанесен удар по резервуарам с ГСМ на территории насосной станции Хортицкого жилмассива в Запорожье. В результате нанесения удара был поражен один резервуар. На месте возник пожар с обильным выделением дыма. Местная администрация рекомендует жителям закрывать окна», — сообщает Telegram-канал «Герань: Черный ящик».

