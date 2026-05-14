Удары по Украине сегодня, 14 мая: какие цели ВСУ поражены, последствия

Вооруженные силы России 14 мая нанесли удары по объектам военной и критической инфраструктуры на Украине, сообщают военные корреспонденты. Что об этом известно, какие цели были поражены?

Что известно об ударах по объектам на Украине 14 мая

Российские военные в ночь на 14 мая нанесли комбинированные удары по аэродромам, нефтебазам, железнодорожным узлам, объектам СБУ, подстанциям, районам размещения иностранных инструкторов и складам с БПЛА на Украине, сообщил военный блогер Олег Царев в авторском Telegram-канале.

«В украинской столице бушуют крупные пожары после десятков ракетных ударов. Это была одна из крупнейших атак на Киев с начала СВО. В Одесской области вновь были удары по портовой инфраструктуре. В Черниговской области в результате атаки России поврежден энергообъект. Более 31 тысячи абонентов остались без света. В Кременчуге зафиксирован пожар на НПЗ. В Жолкве Львовской области только ночью погасили пожар на объекте энергетики после вчерашнего прилета дрона. Днем нанесены удары по зданиям СБУ в регионах», — отметил он.

Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев заявил, что за сутки с 13 на 14 мая всего зафиксировано более 110 ударов. Цели, по информации подпольщика, были поражены в Староконстантинове, Луцке, Ровно, Хмельницком, Киеве, также были атакованы логистические коридоры, через которые идет снабжение ВСУ с территории Европы.

ВС РФ в зоне СВО Фото: Станислав Красильников/РИА Новости

«За последние сутки Украина пережила, вероятно, самый масштабный комбинированный удар за все время конфликта. Более 110 ударов и серий взрывов прошли минимум по 18 областям — от Волыни и Закарпатья до Николаевской, Сумской и Харьковской областей», — сообщил он в личном блоге в Telegram.

По данным Лебедева, в Кременчуге ракеты «Искандер-М» атаковали Кременчугский НПЗ. В атаке по целям в Киеве, как уточнил подпольщик, были задействованы «Искандер-М» и Х-101.

«Есть несколько прилетов в Дарницком районе и рядом — в стороне аэропорта Борисполь, где садятся и довооружаются перед вылетами украинские самолеты, в том числе F-16 и Mirage из стран Запада. Также зафиксирован прилет двух ракет в направлении аэродрома Чайка на юго-западе Киева, откуда регулярно взлетают реактивные БПЛА и разведывательные беспилотники», — заявил он.

В Харькове ударами беспилотников «Герань» поражены склады с военным грузом, ангары с артиллерийской техникой и места базирования ВСУ, добавил Лебедев.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

