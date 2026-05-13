Поиски Героя РФ Асылханова: последние новости 13 мая, мог ли попасть в плен

В Кемеровской области продолжаются поиски 23-летнего участника спецоперации Героя России Алексея Асылханова. Какие известны последние новости о случившемся сегодня, 13 мая?

Где может находиться Асылханов

Алексей Асылханов бесследно исчез 3 апреля. В тот день он ушел из дома, сообщив супруге Валерии, что отправляется на работу, но там так и не появился. Уличные камеры видеонаблюдения зафиксировали, как незадолго до пропажи мужчина сел в неизвестный автомобиль, однако установить номер авто не удалось.

Супруга военного рассказала, что у ее мужа несколько ранений, он ходит на протезе. По словам женщины, в день исчезновения у Асылханова при себе была сумка со всеми документами: паспортом, военным билетом и прочими удостоверениями.

С момента исчезновения Асылханова прошло более 40 дней. Сестра мужчины Рената рассказала, что семья до сих пор не знает, что могло произойти.

Не исключено, что Асылханов мог попасть в рабство, если потерял память, предположил в беседе с NEWS.ru адвокат Даниил Лунев.

«Бывает, когда люди оказываются где-то, при этом они ничего не помнят о себе и своей прошлой жизни. Возможно, после потери памяти молодой человек попал в работный дом, но это крайне маловероятно — обычно жертвами подобных преступлений становятся те, кто не имеет поддержки близких и испытывает финансовые трудности», — отметил он.

По словам Лунева, наиболее вероятна криминальная версия произошедшего — возможно, похищение, однако мотив пока не установлен.

Алексей Асылханов Фото: t.me/gumvd42*

«В случае с Асылхановым, скорее всего, речь идет о конфликте, связанном с бизнесом, долгами или крупными деньгами. Если парня взяли в плен, есть шанс, что его найдут во время полицейских рейдов», — заявил эксперт.

Также у Асылханова, вероятно, может быть посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР), из-за которого он ничего не помнит о себе, предположил в беседе с NEWS.ru экс-штурмовик, ветеран СВО из Иркутской области Виктор Викторко.

По его словам, звание «Герой РФ» просто так не дают: это значит, что человек «прошел через ад» и спас десятки жизней. Экс-штурмовик заверил, что такие люди по определению не могут бросить на фронте боевых товарищей, а «на гражданке» — семью и детей.

Асылханову в сентябре 2025 года присвоили звание Героя России. По данным МО РФ, за время службы он уничтожил 15 танков, 50 боевых бронированных машин и большое количество живой силы ВСУ.

Были ли у Асылханова долги или любовница

Бывший следователь СК России Василий Козлов предположил, что Алексей Асылханов мог скрыться намеренно, обратив внимание на слова супруги мужчины Валерии о том, что при себе у него в день пропажи была сумка со всеми документами.

Версию о том, что Асылханов мог уехать к любовнице, отвергла его супруга Валерия. Женщина заверила, что ее супруг «на такое не способен», а также рассказала о своей беременности.

Бывший сотрудник прокуратуры, адвокат Константин Степанов в беседе с NEWS.ru заявил, что необходимо проверить, поступали ли Асылханову угрозы, были ли у него ссоры и долги.

«Нужно понять, не было ли у Алексея долговых обязательств перед банками, микрофинансовыми организациями и физическими лицами. Уверен, что именно это должно быть в приоритете расследования», — сказал он.

