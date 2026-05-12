Грозовые ливни и жара до +27 градусов: погода в Москве в конце недели

В конце недели в Москве воздух будет прогреваться до +27 градусов, сообщил ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. Какая погода ожидается в российской столице с 15 по 17 мая?

Какая погода будет в Москве в конце недели

По словам Евгения Тишковца, в конце недели в Москве воздух будет прогреваться до показателей, которые обычно бывают в середине лета.

«К следующим выходным установится юго-восточный вынос знойных континентальных субтропических масс воздуха среднеазиатских пустынь, распогодится. По ночам в Москве станет не ниже +10–15 градусов, дневная температура воздуха повысится до летних значений и максимальные термометры покажут +22–27 градусов, что соответствует многолетним показателям середины лета», — отметил он.

Ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус также рассказал, что в российской столице ожидаются грозовые дожди.

«Завтра, 13 мая, в столичный регион вернется летняя погода — до конца нынешней недели ночные температуры ожидаются в пределах +10–13 градусов, а в послеполуденные часы, несмотря на короткие грозовые дожди, температура будет подниматься до +20–23 градусов», — уточнил синоптик.

По информации метеосервисов, в пятницу, 15 мая, температура воздуха днем будет варьироваться от +18 до +24 градусов, местами пройдут ливни. Атмосферное давление будет в пределах нормы.

В субботу, 16 мая, дожди начнут отступать, интенсивность осадков снизится, и солнце будет появляться все чаще. Показания термометров заметно пойдут вверх. Днем воздух прогреется до +19–24 градусов, что соответствует климатической норме. Ночные температуры будут комфортными в районе +10–15 градусов, а ветер — слабым, юго-восточного направления.

В воскресенье, 17 мая, дневная температура может достичь +27 градусов, что на 5–7 градусов выше нормы. Ночью столбики термометров не опустятся ниже +10–15 градусов. Атмосферное давление стабилизируется, ветер останется слабым, и в Москве наступит комфортная летняя погода.

Какая погода будет в Санкт-Петербурге в конце недели

В Санкт-Петербурге в пятницу, 15 мая, небо будет облачным с прояснениями. После прохладной ночи, когда столбики термометров опустятся до +5–7 градусов, воздух днем прогреется до комфортных +16–18 градусов. Это вернет температурный фон к привычным для середины мая значениям. Ветер в этот день будет дуть с северо-востока со скоростью 4–9 м/с. Атмосферное давление составит 754 мм ртутного столба, что немного ниже климатической нормы.

В субботу, 16 мая, столбики термометров поднимутся до летних отметок +18–20 градусов. Ночь воздух остынет до +12 градусов. Во второй половине дня в регионе ожидаются кратковременные дожди. Атмосферное давление будет чуть выше нормы.

В воскресенье, 17 мая, дневная температура воздуха сохранится на уровне субботы и составит +18–20 градусов. Ночью ожидается около +10–13 градусов. Характер погоды в этот день будет нестабильным. Несмотря на общее тепло, небо будет облачным с прояснениями, и синоптики предупреждают о вероятности кратковременных дождей, которые особенно возможны ближе к вечеру.

