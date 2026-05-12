Поиски Асылханова: последние новости 12 мая, что известно спустя 40 дней

В Кемеровской области продолжаются поиски 23-летнего участника спецоперации Героя России Алексея Асылханова. Какие известны последние новости о случившемся сегодня, 12 мая?

Что рассказала сестра Асылханова

Алексей Асылханов бесследно исчез 3 апреля. В тот день мужчина сообщил своей супруге Валерии, что отправляется на работу, но там так и не появился. После окончания службы он устроился в техникум агротехнологий и сервиса на должность учителя ОБЗР.

Асылханова зафиксировали камеры видеонаблюдения. В ходе следственных мероприятий было установлено, что незадолго до пропажи военный сел в авто черного цвета, однако установить его номер не удалось.

С момента исчезновения Асылханова прошло 40 дней. Сестра мужчины Рената рассказала, что семья до сих пор не знает, что могло произойти

«До сих пор никаких новостей о брате», — сказала она aif.ru.

Рената Асылханова считает дело об исчезновении брата очень запутанным и не верит, что его кто-то хотел убить. По ее словам, у мужчины не было врагов и недоброжелателей.

«Он очень хороший парень, вряд ли его захотели бы убить. Но очень страшно верить во что-либо», — отмечала она.

Асылханову в сентябре 2025 года присвоили звание Героя России. По данным МО РФ, за время службы он уничтожил 15 танков, 50 боевых бронированных машин и большое количество живой силы ВСУ.

Алексей Асылханов Фото: Артем Геодакян/РИА Новости

Какие есть версии пропажи Асылханова

После пропажи Алексея Асылханова бывший следователь Следственного комитета России Василий Козлов предположил, что мужчина мог скрыться намеренно, обратив внимание на слова супруги мужчины Валерии о том, что при себе у него в день пропажи была сумка со всеми документами: паспортом, военным билетом и прочими удостоверениями.

Также Василий Козлов не исключил вероятность несчастного случая.

«В качестве версий безвестного исчезновения Алексея необходимо рассматривать также несчастный случай, который мог произойти недалеко от того места, где в последний раз видели Алексея. На практике бывали падения в открытые люки, утопление при выходе к водоему», — заявил он.

Версию о том, что Асылханов мог уехать к любовнице, отвергла его супруга Валерия. Женщина заверила, что ее супруг «на такое не способен», а также рассказала о своей беременности.

Адвокат Григорий Сарбаев не исключил, что военный мог стать участником бытового конфликта, в том числе с криминалом.

«Если предположить, что у Асылханова было посттравматическое стрессовое расстройство, то с большой долей вероятности произошел бытовой конфликт с его участием, возможно даже с криминалом», — сказал он NEWS.ru.

