Поиски Героя РФ Асылханова: последние новости 2 мая, версия об утоплении

В Кемеровской области продолжаются поиски 23-летнего участника спецоперации Героя России Алексея Асылханова. Какие известны последние новости о случившемся сегодня, 2 мая?

При каких обстоятельствах исчез Асылханов

Алексей Асылханов бесследно исчез 3 апреля в Юрге. В тот день он сообщил своей супруге Валерии, что отправляется на работу — в техникум агротехнологий и сервиса, однако там так и не появился.

По словам Валерии, в день пропажи у Асылханова при себе была сумка со всеми документами: паспортом, военным билетом и прочими удостоверениями.

В ходе следственных мероприятий было установлено, что незадолго до пропажи Асылханов сел в неизвестное авто черного цвета, однако установить его номер не удалось. Мать военного утверждает, что ее сын не был знаком с водителем машины.

Асылханову в сентябре 2025 года присвоили звание Героя России. По данным МО РФ, за время службы он уничтожил 15 танков, 50 боевых бронированных машин и большое количество живой силы ВСУ.

Мог ли Асылханов исчезнуть из-за конфликта или утонуть

Бывший следователь СК России Василий Козлов предположил, что Алексей Асылханов мог исчезнуть в результате несчастного случая.

«В качестве версий безвестного исчезновения Алексея необходимо рассматривать также несчастный случай, который мог произойти недалеко от того места, где в последний раз видели Алексея. На практике бывали падения в открытые люки, утопление при выходе к водоему», — заявил он.

Эксперт обратил внимание, что в Юрге находится русло реки Томь с направлением течения в сторону Томской области, где находят утонувших.

Также Козлов не исключает, что причиной исчезновения Асылханова мог стать бытовой конфликт.

«Причиной исчезновения может быть бытовой конфликт, возникший с лицами из круга общения Алексея либо при спонтанном конфликте на улице», — отметил бывший следователь.

Алексей Асылханов Фото: МО РФ

Были ли у Асылханова долги, враги, любовница

Бывший сотрудник прокуратуры адвокат Константин Степанов в беседе с NEWS.ru заявил, что необходимо проверить, поступали ли Асылханову угрозы, были ли у него ссоры и долги.

«Нужно понять, не было ли у Алексея долговых обязательств перед банками, микрофинансовыми организациями и физическими лицами. Уверен, что именно это должно быть в приоритете расследования», — отметил он.

Версию о том, что Асылханов мог уехать к любовнице, отвергла его супруга Валерия. Женщина заверила, что ее супруг «на такое не способен», а также сообщила о своей беременности. Кроме того, между супругами не было ссор.

«Ссор [накануне исчезновения] не было даже по мелочам. Мы готовились к нашей первой годовщине. Вот, 5 [апреля] она должна была быть», — делилась она.

Сестра военного Рената не верит в версию о том, что ее брата хотели убить, поскольку, по ее словам, у него не было врагов и недоброжелателей.

«Это все очень запутанно. Он очень хороший парень, вряд ли бы его захотели убить. Но очень страшно верить во что-либо», — заявила она.

