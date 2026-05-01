Жизнь на два города, мнение об СВО, двое детей: где сейчас Антон Васильев

Актер Антон Васильев активно снимается в кино и играет в театре. Что известно о его личной жизни и новых проектах?

Чем известен Васильев

Антон Васильев родился 8 апреля 1984 года в Санкт-Петербурге. Окончил Российский государственный институт сценических искусств.

С 2006 по 2007 год Васильев служил в Рижском русском театре им. М. Чехова, где его взяли на полное обеспечение: сняли квартиру, платили зарплату и предоставили работу. При этом в театре он отработал только один сезон.

«Прекрасный театр, отличная труппа, замечательный репертуар. Театр взял меня на полное обеспечение: сняли неплохую квартиру, платили деньги, но главное — репетиции, репетиции. Если честно, то я не успел узнать город: сутками репетировали, обсуждали пьесы, разбирали спектакли. Я проработал в рижском театре только один сезон. Причина простая — меня обокрали. Да! Я остался без документов. А как жить гражданину России в Латвии без документов? Паспорт же нужно восстанавливать в Питере. Я и уехал домой. Пока разбирался с документами, мне стали поступать предложения от режиссеров. Вот так закончилась моя история с Ригой», — рассказывал Васильев.

Антон Васильев Фото: Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press

В 2010 году актер переехал в Москву. Он снимался в картинах «Лучшее лето нашей жизни», «Отель Элеон», «Слово пацана. Кровь на асфальте», «Открытый брак», «Подслушано в Рыбинске», «Елки-11», «Наследники. Дар крови», «Геля», «Свидетели» и других.

Всего в его фильмографии более 80 работ.

Что известно о личной жизни Васильева

Антон Васильев женат на Алле Прокопович, выпускнице университета экономики и финансов, она старше мужа на 11 лет. Женщина работает в издательском бизнесе.

Пара воспитывает двух дочерей — Полину и Ульяну.

«Когда девочки появились, то я сразу сказал себе: „Ну вот, это главное, что у тебя есть“. То есть не карьера и профессия, а именно они. И я крайне вовлечен в их жизнь, всегда знаю, где они, с кем и так далее. Словом, я отец, который полноценно участвует в жизни детей. Если я на съемках, то это всегда видеосозвоны», — рассказывал Васильев.

Чем сейчас занимается Васильев

Антон Васильев продолжает творческую деятельность. Он задействован в спектаклях «Варшавская мелодия», «Горка» и «Васса».

В 2026 году вышел сериал «Приговор» с его участием. В скором времени также можно будет увидеть картины «Нефть», «Джайв», «Большая фарма», «Невский-8» и «Грабитель» с Васильевым.

Актер живет на два города — Санкт-Петербург и Москву.

«Какое-то время я жил в Москве. Потом вернулся в Петербург. Сейчас база в Петербурге, а живу я в поезде и самолете. Мне очень нравится Москва и ее ритм, лучший город на земле для работы. Но в свой выходной я хочу оказаться в Петербурге — просто ходить, молчать и в очередной раз поражаться его величию. В свое время я очень хотел уехать из Петербурга. В Ригу уехал, в Москву. А как уехал — думаю: „Как там дома, в Петербурге?“ Так что если нужно один город выбрать на всю жизнь, то это, конечно, Петербург!» — говорил он в интервью «Ведомости. Город».

Тему спецоперации Васильев не комментировал.

