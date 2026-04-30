Встреча с Зеленским, операция, уход из театров: как живет Федор Добронравов

Встреча с Зеленским, операция, уход из театров: как живет Федор Добронравов

Народный артист России Федор Добронравов в 64 года продолжает сниматься в кино и гастролировать со спектаклями. Что известно о его новых ролях, личной жизни и состоянии здоровья?

Что известно о карьере и личной жизни Добронравова

Федор Добронравов родился 11 сентября 1961 года в Таганроге, окончил Воронежский государственный институт искусств. В 1990 году переехал в Москву.

Широкую популярность актеру принесли съемки в скетч-шоу «6 кадров» и в сериале «Сваты». Также он снимался в лентах «Тайны дворцовых переворотов», «Убойная сила», «Кадетство», «Ликвидация», «Марш Турецкого», «День радио», «От печали до радости», «Чебурашка», «Летучий корабль» и других. За годы карьеры сыграл более 170 ролей.

Добронравов много лет женат на Ирине Перепеленко. Супруги вырастили двоих сыновей, Виктора и Ивана, они пошли по стопам отца и стали актерами.

Почему Добронравов ушел из «Сатирикона» и Театра сатиры

Федор Добронравов в 1990 году переехал в Москву по приглашению художественного руководителя театра «Сатирикон» Константина Райкина и был принят на службу в культурное учреждение.

В 2003 году артист покинул театр, заявив, что ему захотелось свободы, но спустя три месяца, соскучившись по сцене, вошел в состав труппы Театра сатиры, где служил до 2020 года.

Увольнение Добронравов объяснил занятостью в антрепризных проектах и кинематографе. Однако заведующая тогда труппой театра Бронислава Чунихина заявила, что артист обиделся, когда ему решили понизить зарплату.

«Когда Добронравову было плохо с сердцем, когда он серьезно болел, наш директор предложил ему миллион рублей в месяц, лишь бы Федор не мотался по городам и весям. Актер отказался, мол, буду работать, как раньше. Тогда ему предложили написать заявление, что зарплату он будет получать только за те дни, которые отрабатывает в театре. Понятно, что оклад стал меньше. Федор обиделся и решил уйти», — сказала она.

Что Добронравов говорил об Украине, Зеленском и СВО

Сериал «Сваты» был создан украинской студией «Квартал 95», продюсером которой был Владимир Зеленский. По словам Федора Добронравова, съемочный процесс проходил «в любви и со стороны Украины, и со стороны России». В жизни артисту приходилось встречаться с Зеленским два раза, и тогда он ему «показался адекватным человеком».

На фоне проведения спецоперации Добронравов заявил, что по-прежнему считает, что русские и украинцы — братья. Ему удалось сохранить хорошие отношения с близкими, проживающими на Украине.

Актер неоднократно участвовал в концертах, организованных для российских военнослужащих, посещал госпитали. Он отмечал, у него никогда не возникало мысли покинуть страну.

Что известно о состоянии здоровья Добронравова

В 2024 году Федор Добронравов отменил все спектакли. По данным Telegram-канала SHOT, тогда актер обратился в больницу с жалобами на боли в шее и позвоночнике и был экстренно прооперирован. Источник утверждает, что без операции артисту якобы грозила инвалидность.

О паузе в его карьере также сообщалось на сайте продюсерского центра «Федор Добронравов».

В декабре 2025 года, спустя полтора года после операции на позвоночнике, Добронравов вернулся к активной работе в кино.

Чем сейчас занимается Добронравов

Федор Добронравов продолжает творческую деятельность. В 2026 году с ним на экраны вышел фильм «Семь верст до рассвета», также он гастролирует со спектаклем «Ты где-то рядом», постановщиком которого является его продюсерский центр.

В производстве с артистом находятся несколько проектов, включая ленты «Капитанская дочка», «Северное сияние», «Сказка сказывается», «Чебурашка-3» и другие.

По словам Добронравова, режиссеры не дают ему играть драматические роли.

«Многие режиссеры ко мне относятся как к комедийному артисту. Раньше были смелые режиссеры, <...> разрешали играть трагические роли. <...> При встрече спрашиваю режиссеров, они говорят: „Вы в другом жанре слишком популярны“», — поделился он.

