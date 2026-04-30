30 апреля 2026 в 15:24

Белгород, расставание с Антипенко, двое детей: как живет Юлия Такшина

Юлия Такшина Юлия Такшина Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости
Актриса Юлия Такшина активно снимается в кино и играет в театре. В каких проектах она задействована сейчас, комментировала ли проведение спецоперации?

Чем известна Такшина

Юлия Такшина родилась 9 июля 1980 года в Белгороде. Вместе со старшим братом Владимиром она увлекалась танцами, гастролировала с ансамблем «Современник».

В Москву Такшина поехала после того, как ее родственник обосновался там. Она хотела поступить в Московский государственный университет на факультет журналистики, но не набрала проходной балл. При этом возвращаться домой Такшина не захотела и продолжила танцевать. Спустя время она попала в коллектив народного артиста РФ Олега Газманова.

Такшина также выступала в ночных клубах, однако эта работа не приносила ей достаточного количества денег. В 2002 году она поступила в Высшее театральное училище имени Бориса Щукина.

В 2005 году актриса дебютировала в кино в сериале «Не родись красивой». Также она снималась в лентах «В ожидании чуда», «Семейные обстоятельства», «Триггер», «Звездочка», «Экипаж 314», «Мимо тещиного дома», «Волкодав» и других.

Всего в ее фильмографии на данный момент 80 работ.

Юлия Такшина на премьере фильма «Артек. Сквозь столетия» Юлия Такшина на премьере фильма «Артек. Сквозь столетия» Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости

Что известно о личной жизни Такшиной

Юлия Такшина на протяжении шести лет встречалась с коллегой по сериалу «Не родись красивой» Григорием Антипенко. У пары родилось двое сыновей, Федор и Иван, при этом актеры так и не поженились. В 2012 году они расстались.

«Думала, достаточно того, что живем вместе, растим детей, а остальное — условности, в том числе и штамп. Но признаюсь: сейчас я поняла, что поход в загс говорит о многом. Если партнеры готовы на это, они действительно приняли ответственное решение», — говорила Такшина «Каравану историй».

Летом 2025 года артистка вышла в свет с новым возлюбленным: его зовут Алексей, он занимается бизнесом, работает финансовым директором.

Что Такшина говорила об СВО и обстрелах Белгорода

Юлия Такшина не комментировала проведение спецоперации, однако в передаче «Звезды сошлись» рассказала, что дом ее тети в Белгороде пострадал от атак ВСУ. По ее словам, тогда она перевезла родственников в Москву, но ее сестра вернулась обратно на малую родину, чтобы продолжить работу в больнице.

«Мы все знаем, какие сейчас происходят события. Я родилась в Белгороде, мои родственники все живут там. Когда ситуация коснулась непосредственно семьи моей тети, то есть рядом с ними в дом попала бомба, мы поняли, что находиться там небезопасно. Но моя сестра вернулась обратно, она сейчас там, и все мои родственники там… Все мои родственники говорят: „Мы уедем, только когда будет принудительная эвакуация“. Надеюсь, что этого не случится никогда, я в это верю», — рассказала Такшина.

Юлия Такшина в спектакле «Она разгадала убийство» режиссера Александра Назарова в Центральном доме культуры железнодорожников в Москве Юлия Такшина в спектакле «Она разгадала убийство» режиссера Александра Назарова в Центральном доме культуры железнодорожников в Москве Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Чем сейчас занимается Такшина

Юлия Такшина продолжает творческую деятельность. Она задействована в спектаклях «Отдам бывшего в хорошие руки», «Женихи по объявлению», «Идеальный муж», «Невеста напрокат», «Она разгадала убийство» и «Идеальный свидетель».

В скором времени также можно будет увидеть ленты «Балабол-9», «Черная любовь», «Дружбаны» и «Балабол-10» с Такшиной.

Вячеслав Филиппов
В. Филиппов
