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11 июня 2026 в 05:45

Россиянам рассказали, кому надо молиться о защите от нападения врагов

Зампред ВРНС Иванов: о защите от нападения врагов молятся Варлааму Хутынскому

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
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Православные верующие молятся о защите от нападения врагов и сохранении родной земли основателю и игумену Спасо-Преображенского Хутынского монастыря Варлааму Хутынскому, заявил NEWS.ru заместитель председателя Всемирного русского народного собора, председатель движения «Россия Православная» Михаил Иванов. Он отметил, что РПЦ проводит богослужения в честь святого 12 июня.

12 июня РПЦ совершает память преподобного Варлаама Хутынского — одного из первых великих русских святых, которого называют «новым Илией» за его дар чудотворения и прозорливости. Ему открывались судьбы людей: однажды он проходил мимо места казни и, остановив палача, спас невинно осужденного. Святому Варлааму молятся об исцелении от болезней, защите от напастей, даровании кротости, терпения и смирения. К нему обращаются за укреплением в посте и молитве. Святому молятся об избавлении от нападения врагов и о сохранении нашей земли, — пояснил Иванов.

Ранее священнослужитель РПЦ Владимир Головин предложил выделять всего четыре основных греха вместо семи. По его словам, критерием «смертности» проступка в ветхозаветные времена служило наказание в виде побиения камнями.

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