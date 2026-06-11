Нутрициолог объяснила, мороженое с каким составом не навредит организму Нутрициолог Милаева: нужно выбирать мороженое без пальмового масла в составе

Мороженое должно быть без пальмового масла в составе, заявила NEWS.ru детский нутрициолог и ароматерапевт Елена Милаева. По ее словам, в безопасном продукте содержится нормализованное молоко, сливки, сахар, натуральные стабилизаторы и ваниль.

В жару мороженое — быстрый способ охладиться. Но не каждое лакомство безопасно для фигуры. Идеальный состав: нормализованное молоко, сливки, сахар, сухое молоко, натуральные стабилизаторы и ваниль. Калорийность такого пломбира будет до 300 ккал. Старайтесь избегать растительных жиров или пальмового масла и длинного списка ароматизаторов и красителей в составе. Чем ближе сахар к концу списка, тем лучше, — пояснила Милаева.

Она добавила, что, согласно рекомендациям Всемирной организации здравоохранения, доля добавленного сахара в ежедневном рационе не должна превышать 50 граммов. По ее словам, всего одна порция классического пломбира может содержать до 20 граммов сахара, а это практически половина от допустимого суточного лимита.

По нормам ВОЗ, добавленный сахар не должен превышать 10% от суточного калоража — это примерно 50 граммов. В одном пломбире может быть до 20 граммов сахара. Это почти половина дневной нормы. Не стоит есть мороженое натощак, это вызовет скачок сахара и перегрузит ЖКТ, а также на ночь, так как жирные сорта создадут тяжесть и калории отложатся на боках. Оптимальный вариант — после основного приема пищи, как десерт, — заключила Милаева.

Ранее нутрициолог Анна Слип заявила, что летом вес может расти даже при снижении аппетита из-за употребления сладких напитков и мороженого. По ее словам, в жару мозг замедляет восприятие голода, но стремление к прохладному и жидкому приводит к избыточному употреблению лимонадов, эскимо и пива.