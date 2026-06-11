Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) не признает Вооруженные силы Украины виновными в обстрелах Запорожской атомной электростанции, заявил РИА Новости губернатор Запорожской области Евгений Балицкий. Такой вывод он сделал на основе разговоров с генеральным директором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси.

Я разговаривал с Гросси не раз, и, в общем-то, они даже не признают, кто стреляет по атомной станции, — сказал Балицкий.

Постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявлял, что Россия выразила сожаление из-за позиции МАГАТЭ по ситуации вокруг Запорожской АЭС. По его словам, руководство агентства не фиксирует нарушения пяти принципов безопасности, в которых российская сторона обвиняет Украину.

Ранее посол по особым поручениям Министерства иностранных дел России Родион Мирошник заявил, что правительство Украины на прошедшей неделе достигло нового пика эскалации конфликта в 2026 году. По его словам, каждый день Вооруженные силы Украины выпускали по территории РФ до 677 боеприпасов.