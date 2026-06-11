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11 июня 2026 в 05:07

В Роспотребнадзоре рассказали о подготовке к новым эпидемиям

Попова: россияне будут защищены при любой пандемии

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
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Россия делает все необходимое для подготовки к возможным новым пандемиям и эпидемиям, заявила РИА Новости руководитель Роспотребнадзора Анна Попова. Так она ответила на вопрос о том, готова ли страна к возможным пандемиям, которые могут оказаться серьезнее COVID-19.

По словам Поповой, государство и Роспотребнадзор принимают меры, направленные на обеспечение готовности к рискам, связанным с распространением опасных заболеваний. Работа ведется с учетом возможного возникновения угроз в любой точке мира. Она отметила, что принимаемые меры направлены на то, чтобы россияне чувствовали себя спокойно и были защищены в случае появления новых эпидемиологических рисков.

Ранее член Союза педиатров России Дмитрий Малых рассказал, что хантавирусной инфекцией, вопреки распространенному мнению, дети заражаются не в школе или детском саду, а в ходе контактов с природными очагами: на дачах, в заброшенных сараях, подвалах или в походах при контакте с мышиным пометом. Он подчеркнул, что для страны это не экзотика, а давно известная сезонная угроза.

Общество
Россия
Роспотребнадзор
Анна Попова
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