Сын Децла выгоняет мать из квартиры: кто прав по закону, мнение Толмацкого

21-летний сын рэпера Децла (настоящее имя певца Кирилла Толмацкого, умер 3 февраля 2019 года в возрасте 35 лет) Антоний заявил, что урегулирует семейный конфликт самостоятельно, помощь ему не нужна. Ранее в Сети появилось видео, на котором он в нецензурных выражениях и на повышенных тонах беседует с собственной матерью — моделью Юлией Киселевой. Что стало причиной скандала, на чьей стороне отец Децла — известный продюсер Александр Толмацкий, о чем рассказала ближайшая подруга покойного певца — в материале NEWS.ru.

Почему сын Децла выгоняет свою мать из квартиры

Бывшая гражданская жена Децла (они не состояли в официальном браке) и мать его сына Антония Юлия опубликовала в соцсетях видео. На кадрах Антоний в нецензурных выражениях сообщает, что готовит к продаже квартиру, а где будет жить родительница, его не волнует.

Юноша в ответ опубликовал комментарий в собственных соцсетях. «Сразу хочу прояснить: никто никого не выселяет. Ситуация не такая, как ее иногда представляют. Квартира оформлена на мою бабушку (мать Децла Ирина. — NEWS.ru). Именно она твердо решила разменять эту жилплощадь на две квартиры. Я помогаю ей как доверенное лицо — занимаюсь вопросами, связанными с продажей», — пояснил наследник рэпера.

Он добавил, что предлагал своей матери различные варианты размена жилья, но она отказывается. Опубликованное Киселевой видео, по его словам, было сделано в момент, когда «многолетний семейный конфликт достиг своей крайней точки». Толмацкий извинился за мат и грубость.

Юлия и Кирилл Толмацкий Фото: Социальные сети

Как выглядит квартира семьи Децла, кому она принадлежит по закону

Семикомнатная квартира Децла расположена практически в самом центре Москвы. Стоимость, по оценкам риелторов, составляет около 90 млн рублей. В этой квартире жил и писал песни сам рэпер, собирались его друзья и единомышленники. При этом юридически рэпер никогда не являлся собственником этих квадратных метров. Жилплощадь приобреталась на деньги родителей Децла, после их развода была оформлена на мать певца и бабушку Антония — Ирину.

Ирина утверждает, что всегда сама оплачивала коммунальные платежи — 37 тысяч рублей ежемесячно, притом что не пользуется этой квартирой, там живет Юлия. Антоний, у которого с матерью конфликт, живет сейчас с бабушкой — в ее другой квартире.

Отец Децла и дедушка Антония продюсер Александр Толмацкий отказался комментировать семейный конфликт. Сам Антоний сообщил NEWS.ru, что также принял решение не обсуждать больше эту тему. «Все-таки дело семейное. Я ответы дал у себя в соцсетях, не думаю, что есть смысл раздувать дальше», — сказал он. Юлия Киселева не ответила на запрос NEWS.ru о комментарии.

Почему сын Децла конфликтует со своей матерью

Участница группы «Белый шоколад» Юлия Волынская (коллектив продюсировал в нулевые отец Децла) напомнила в интервью NEWS.ru, что Киселева якобы и ранее конфликтовала с родителями Децла. По ее словам, Антоний в детстве был близок с отцом, но не с матерью. Отец им занимался, водил в школу. Юлия же «находилась в поисках себя», вспомнила Волынская.

После смерти Децла его вдова запрещала сыну общаться с дедушкой и бабушкой по отцу, сказала артистка. Ранее этот факт подтверждал NEWS.ru Александр Толмацкий. Он говорил, что неоднократно приглашал внука в свой дом и был готов всесторонне его поддерживать. Однако Антоний якобы не пошел на контакт с ним.

Волынская добавила, что сейчас рада за Антония — он смог построить хорошие отношения с бабушкой и находится под ее защитой.

Сможет ли сын Децла продать квартиру и выгнать мать

Юрист Юлия Вербицкая-Линник посоветовала Юлии Киселевой не идти на конфликт с Антонием и не препятствовать продаже квартиры. Закон всецело на стороне матери Децла Ирины, подчеркнула юрист. «Даже если Юлия зарегистрирована в квартире, ее все равно смогут выселить по решению суда. А если не зарегистрирована, то смогут выселить тем более. Поскольку собственницей недвижимости является Ирина Толмацкая, то на правах собственника она может распоряжаться этой жилплощадью как угодно на свое усмотрение», — сказала Вербицкая.

Музыкальный продюсер Александр Толмацкий Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Собственник может даже продать квартиру с зарегистрированным в ней лицом, сделав скидку покупателю, добавила адвокат. Тогда иск о выселении Киселевой подаст уже новый собственник, причем с компенсацией всех судебных расходов.

Чем сейчас занят сын Децла Антоний

NEWS.ru выяснил, что сын Децла Антоний учится на журфаке МГУ и параллельно занимается музыкой. Его пиар-менеджер Анна Чистякова рассказала NEWS.ru, что 21 июня выходит первый альбом Антония Толмацкого.

«Он его готовил почти два года. Альбом интересный, необычный, концептуальный. Потом будем снимать клип. 13 июня выходит шоу „Мастер игры“, в котором Антоний принял участие», — сказала пиарщица. Она добавила, что у Антония большие творческие планы.

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