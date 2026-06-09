Директор сына Децла раскрыла, почему он не говорит о конфликте с матерью

Директор сына Децла раскрыла, почему он не говорит о конфликте с матерью Пиар-менеджер Толмацкого: Антоний сосредоточен на творчестве, а не на скандалах

Сын покойного рэпера Децла Антоний Толмацкий не комментирует конфликт с матерью из-за квартиры, так как сосредоточен на творчестве и музыкальный карьере, а не на скандалах, сказала NEWS.ru пиар-менеджер артиста Анна Чистякова. Она добавила, что сейчас Антоний готовится к выходу первого альбома.

Мы не комментируем эту ситуацию никоим образом, Антоний занимается творчеством, музыкой, двигается как музыкант, как отдельная личность, — сказала Чистякова.

Пиар-менеджер добавила, что сейчас Антоний готовится к выходу первого сольного альбома. Скоро состоится его презентация.

Он его готовил почти два года. Альбом интересный, необычный, концептуальный. Потом будем снимать клип. 13 июня выходит шоу «Мастер игры», в котором Антоний принял участие, — сказала пиарщица.

Ранее стало известно, что Антоний Толмацкий, сын покойного рэпера Децла (настоящее имя — Кирилл Толмацкий), продает квартиру отца в центре Москвы за 90 млн рублей. Недвижимость расположена на улице Казакова и занимает весь пятый этаж жилого дома.