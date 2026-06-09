Сын Децла продает легендарную квартиру рэпера в Москве

Антоний Толмацкий, сын покойного рэпера Децла (настоящее имя — Кирилл Толмацкий), продает квартиру отца в центре Москвы за 90 млн рублей, сообщил Telegram-канал Mash. Недвижимость расположена на улице Казакова и занимает весь пятый этаж жилого дома.

По данным канала, внутри семьи единства нет: мать Антония против сделки, а сын настаивает на продаже.

Mash сообщает, что недвижимость уже заинтересовала одного столичного миллионера. Однако открытую продажу пока не объявляли, сделку проводят через закрытые каналы. По информации канала, причиной такого решения могли стать финансовые трудности семьи: ранее расходы на содержание элитной недвижимости брала на себя бабушка Антония, но теперь она не может этого делать. Mash также сообщает, что собственная музыкальная карьера сына Децла не приносит существенного дохода.

Квартира имеет особую ценность для поклонников Кирилла Толмацкого — именно там рэпер создавал свои композиции, а в гостях у него постоянно бывали представители шоу-бизнеса и творческой интеллигенции. В апартаментах сохранились обстановка и дизайнерские решения, которые использовались при жизни артиста.

Ранее Антоний Толмацкий признавался, что в школьные годы сталкивался с травлей из-за конфликта между его отцом и Тимати. По словам начинающего музыканта, старшеклассники бросали в него перчатки из Black Star Burger, а он не мог дать отпор.