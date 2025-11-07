Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА». ОГРН 1207700220859. Скидка предоставляется на ограниченный объем квартир. Подробная информация по условиям акции на сайте samolet.ru. Предложение действительно до 30.11.2025, не оферта
07 ноября 2025 в 15:05

Сын Децла объяснил, почему «отрекся» от отца и деда

Сын Децла заявил, что не исполняет песни отца из-за желания оставаться личностью

Сын рэпера Децла (настоящее имя — Кирилл Толмацкий) Антоний Сын рэпера Децла (настоящее имя — Кирилл Толмацкий) Антоний Фото: Социальные сети

Сын рэпера Децла (настоящее имя — Кирилл Толмацкий) Антоний на подкасте «Ниче святого» с Марком Андерсоном рассказал, что никогда не хотел становиться коммерческим артистом. По словам 20-летнего музыканта, именно по этой причине он не станет перепевать репертуар звездного отца.

Мне неловко называть себя рэпером, это слово вызывает у меня предвзятое отношение. Я скорее поэт, который точно понимает, как должна звучать композиция, и собирает команду для ее создания. Для меня творчество — это обмен энергией с талантливыми людьми. Если бы я хотел стать коммерческим артистом, то перепевал бы папины песни, гастролировал с его материалом и работал с дедушкой. Но мне важно оставаться личностью, — рассказал Толмацкий-младший.

Киселев добавил, что его отец сожалел о выборе стабильной работы на студии вместо образования. Покойный музыкант и мечтал заняться бизнесом, но ему не хватало практических знаний. По словам сына Децла, пример отца показал ему, как важно не подстраиваться под чужие ожидания.

Ранее фанаты обратили внимание на поразительное сходство покойного рэпера с его сыном Антонием. В комментариях поклонники написали, что юноша напоминает им отца и является его продолжением. Пользователи Сети отметили самобытность его творчества и выразили уверенность, что Киселев читает рэп не хуже Децла. По мнению фанатов, Антоний унаследовал талант отца.

Децл
песни
артисты
репертуары
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Поддерживающие Палестину активисты попытались захватить студию телеканала
Готовлю без суеты — баклажаны тают во рту
Нежная, воздушная, полезная — запеканка мечты
«Выполняет грязную работу»: экс-депутат Рады о замене Зеленского ради мира
«Черная вдова» обчистила карманы двоих бойцов СВО
Жара под Сумами и ворующий главком ВСУ: новости СВО на вечер 7 ноября
Назван город, который стал для миллиардеров лучше Нью-Йорка
Психолог дала советы, как женщинам подобрать «маняню»
На Украине ждут «ликвидации» Зеленского
Россиянам будут меньше отказывать в ипотеке
В Минздраве сообщили о снижении смертности от рака в России
Грузовик слетел с моста в реку в российском регионе
В Госдуме рассказали, как изменится расчет больничного листа в 2026 году
Разбившийся в Дагестане вертолет с туристами разрушил частный дом
Карл III выставил на продажу свою картину
Автоэксперт объяснил, как подготовить машину к зимней поездке
Запрет на выдачу мультивиз россиянам: что известно, как ездить в страны ЕС
В МИД РФ рассказали, как Еврокомиссия пытается «обелить» преступления Киева
В Москве на станции Чертаново погиб человек
Появились новые подробности о разбившемся в Дагестане вертолете с туристами
Дальше
Самое популярное
Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой
Семья и жизнь

Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой

Салат с крабовыми палочками и огурцами — свежий рецепт
Семья и жизнь

Салат с крабовыми палочками и огурцами — свежий рецепт

Когда лень готовить, делаю литовский кугелис. Нужны картошка, яйца и молоко — получается очень нежно и вкусно
Общество

Когда лень готовить, делаю литовский кугелис. Нужны картошка, яйца и молоко — получается очень нежно и вкусно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.