Сын Децла объяснил, почему «отрекся» от отца и деда Сын Децла заявил, что не исполняет песни отца из-за желания оставаться личностью

Сын рэпера Децла (настоящее имя — Кирилл Толмацкий) Антоний на подкасте «Ниче святого» с Марком Андерсоном рассказал, что никогда не хотел становиться коммерческим артистом. По словам 20-летнего музыканта, именно по этой причине он не станет перепевать репертуар звездного отца.

Мне неловко называть себя рэпером, это слово вызывает у меня предвзятое отношение. Я скорее поэт, который точно понимает, как должна звучать композиция, и собирает команду для ее создания. Для меня творчество — это обмен энергией с талантливыми людьми. Если бы я хотел стать коммерческим артистом, то перепевал бы папины песни, гастролировал с его материалом и работал с дедушкой. Но мне важно оставаться личностью, — рассказал Толмацкий-младший.

Киселев добавил, что его отец сожалел о выборе стабильной работы на студии вместо образования. Покойный музыкант и мечтал заняться бизнесом, но ему не хватало практических знаний. По словам сына Децла, пример отца показал ему, как важно не подстраиваться под чужие ожидания.

Ранее фанаты обратили внимание на поразительное сходство покойного рэпера с его сыном Антонием. В комментариях поклонники написали, что юноша напоминает им отца и является его продолжением. Пользователи Сети отметили самобытность его творчества и выразили уверенность, что Киселев читает рэп не хуже Децла. По мнению фанатов, Антоний унаследовал талант отца.