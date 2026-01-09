Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
09 января 2026 в 05:17

В Киеве после серии взрывов зафиксировали перебои со светом

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

После серии мощных взрывов в Киеве наблюдаются перебои с электроснабжением, сообщил мэр города Виталий Кличко в Telegram-канале. По его словам, была повреждена критическая инфраструктура.

Была повреждена критическая инфраструктура. В некоторых районах города наблюдаются перебои с электроснабжением, — написал Кличко.

Ранее в Киеве на фоне воздушной тревоги раздались взрывы. Согласно данным онлайн-карты украинского Министерства цифровой трансформации, воздушная тревога объявлена на всей территории Украины. Данные о повреждениях не приводятся.

Также во Львове прогремела серия мощных взрывов, инцидент произошел во время действия воздушной тревоги. Причины взрывов не уточняются. Информации о пострадавших и разрушениях не поступало. При этом в регионе начались перебои с подачей газа.

Кроме того, мощный взрыв прогремел в Одессе на юге Украины. По информации источника, на территории Одесской, Днепропетровской и Николаевской областей звучат сирены воздушной тревоги. Другие подробности не уточняются.

взрывы
Киев
Украина
электричество
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Самый быстрый зимний десерт без выпечки! «Еловые шишки» за 15 минут
Сырный пирог из того, что было: тянется лучше, чем в пекарнях!
Пулеметчик ВС РФ помог товарищам, рискуя жизнью
Гороскоп на 9 января: кому ждать прибыли? Кто проявит свои таланты?
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 9 января
В Киеве после серии взрывов зафиксировали перебои со светом
Первого в этом году «конфликтного» тигра выпустили в приморской тайге
Стало известно, что нужно России для добычи нефти и газа в Арктике
К чему снится разрушенная лестница: предупреждение о крахе?
Минобороны Сирии заявило о прекращении огня в Алеппо
Пограничники в США начали стрельбу и ранили двух человек
В Киеве раздались взрывы на фоне воздушной тревоги
Трамп и Стармер согласовали политику сдерживания России в Арктике
«Я улучшатель»: Трамп рассказал о своем главном таланте
Трамп пригрозил ударить по Ирану, если там начнут убивать протестующих
Трамп не обеспокоен скорым истечением срока договора ДСНВ с Россией
«Никакой реальной власти»: в США сделали заявление о судьбе Зеленского
Удар по Львову, атака на Киев: взрывы, что и куда прилетело ночью 9 января
Российские ученые зарегистрировали крупный взрыв на Солнце
Во Львовской области взрывы повредили критическую инфраструктуру
Дальше
Самое популярное
Рождественская роскошь: мясо по-французски без заморочек — рецепт классики
Семья и жизнь

Рождественская роскошь: мясо по-французски без заморочек — рецепт классики

Мировая закуска по-быстрому: гренки с яйцом и селедочкой — обалденно вкусно и просто
Общество

Мировая закуска по-быстрому: гренки с яйцом и селедочкой — обалденно вкусно и просто

Январь будет аномальным: синоптики изменили прогноз с 9-го числа — такого не было 70 лет
Общество

Январь будет аномальным: синоптики изменили прогноз с 9-го числа — такого не было 70 лет

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.