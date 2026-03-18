18 марта 2026 в 23:34

Спасатели локализовали пожар в московском бизнес-центре

МЧС: спасатели локализовали пожар в бизнес-центре Turas на юго-востоке Москвы

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Спасателям удалось локализовать пожар, вспыхнувший в бизнес-центре Turas на юго-востоке Москвы, сообщили ТАСС в пресс-службе столичного ГУ МЧС России. Согласно обнародованной информации, площадь возгорания увеличилась с 1,5 тыс. до 2 тыс. кв. метров, тушение продолжается.

Пожар локализован, работы по тушению продолжаются, — следует из заявления представителей МЧС.

Ранее пожарный поезд выехал на место тушения бизнес-центра Turas, передал источник в оперативных службах. Состав направили из Люблино для усиления группировки расчетов.

До этого стало известно, что на месте работает не менее 130 спасателей. Также задействовано 37 единиц техники. В главке отметили, что ликвидация возгорания осложняется планировкой здания и высокой пожарной нагрузкой.

Кроме того, два человека погибли при пожаре в двухквартирном доме в Барнауле. По предварительным данным, возгорание произошло из-за нарушения правил монтажа электрооборудования, огонь распространился на 100 квадратных метров. В общей сложности с огнем боролись 57 человек и 15 единиц техники.

Спасатели локализовали пожар в московском бизнес-центре
Дрожжевое тесто — прошлый век. Творожные булочки «Неженки» с изюмом и цедрой лимона пекутся за 20 минут — пышнее пуха и вкуснее магазинных

Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать

Собираю по 7 кг с метра, а морковка — как мед: Сочная, хрустящая и без единой горчинки: делюсь любимым сортом

