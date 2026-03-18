Спасатели локализовали пожар в московском бизнес-центре

Спасателям удалось локализовать пожар, вспыхнувший в бизнес-центре Turas на юго-востоке Москвы, сообщили ТАСС в пресс-службе столичного ГУ МЧС России. Согласно обнародованной информации, площадь возгорания увеличилась с 1,5 тыс. до 2 тыс. кв. метров, тушение продолжается.

Пожар локализован, работы по тушению продолжаются, — следует из заявления представителей МЧС.

Ранее пожарный поезд выехал на место тушения бизнес-центра Turas, передал источник в оперативных службах. Состав направили из Люблино для усиления группировки расчетов.

До этого стало известно, что на месте работает не менее 130 спасателей. Также задействовано 37 единиц техники. В главке отметили, что ликвидация возгорания осложняется планировкой здания и высокой пожарной нагрузкой.

Кроме того, два человека погибли при пожаре в двухквартирном доме в Барнауле. По предварительным данным, возгорание произошло из-за нарушения правил монтажа электрооборудования, огонь распространился на 100 квадратных метров. В общей сложности с огнем боролись 57 человек и 15 единиц техники.