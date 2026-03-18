18 марта 2026 в 15:26

Пожару в московском БЦ Turas присвоен третий ранг сложности

Пожар в бизнес-центре Turas в Москве Пожар в бизнес-центре Turas в Москве Фото: Алексей Майшев/РИА Новости
Сложность пожара в бизнес-центре Turas на 1-м Грайвороновском проезде возросла до третьего ранга из пяти возможных, сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы. Огонь, изначально вспыхнувший на складе первого этажа, быстро распространился по внутренним конструкциям и охватил верхние ярусы здания.

На месте происшествия развернут масштабный оперативный штаб, в состав которого входят 130 специалистов и 37 единиц спецтехники. Еще до прибытия первых расчетов из бизнес-центра самостоятельно эвакуировались около 200 человек, однако за медицинской помощью к этому моменту уже обратились двое пострадавших.

В МЧС отмечают высокую «пожарную нагрузку» внутри объекта. На тушение также отправили пожарный поезд. состав направили из Люблино для усиления группировки расчетов.

Ранее стало известно, что на горящий бизнес-центр Turas тушат не менее 130 спасателей. Также задействовано 37 единиц техники. В главке отметили, что ликвидация возгорания осложняется планировкой здания и высокой пожарной нагрузкой.

Москва
МЧС
пожары
происшествия
