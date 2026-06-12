Волонтер искал охотника на Камчатке и без вести потерялся На Камчатке ищут волонтера, который потерялся при поисках охотника

В Быстринском округе Камчатского края спасатели, полиция и волонтеры разыскивают мужчину-добровольца, который пропал во время поисков охотника, исчезнувшего еще осенью 2025 года, сообщил министр по чрезвычайным ситуациям региона Сергей Лебедев в соцсети «ВКонтакте».

По его словам, группа добровольцев самостоятельно отправилась 9 июня на поиски 72-летнего охотника Виктора Баркавтова, который пропал в районе села Эссо в сентябре прошлого года. Во время поисковой операции участники группы разделились и направились в разные стороны. После этого один из мужчин перестал выходить на связь и не вернулся к месту сбора.

Предварительно, без компаса, средств связи и навигации, — отметил Лебедев.

По данным МЧС России по Камчатскому краю, трое жителей села Эссо отправились в охотничьи угодья примерно в 37 километрах от населенного пункта. Вечером одного из них не дождались в охотничьей избушке.

После обращения в экстренные службы к поискам подключились профессиональные спасатели. Утром в район проведения операции вылетел вертолет Ми-8 МЧС России с сотрудниками поисково-спасательного отряда на борту. В Эссо к ним присоединятся местные спасатели, полицейские и волонтеры.

Поиски самого Виктора Баркавтова продолжаются уже несколько месяцев. Активную фазу операции ранее приостанавливали из-за отсутствия результатов, однако в мае работы были возобновлены.

В мае стало известно, что в Румынии потерявшийся пятилетний ребенок трое суток провел в лесу. Мальчика обнаружили в труднодоступном месте примерно в двух километрах от точки пропажи с помощью вертолета.