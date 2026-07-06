Великобритания могла стоять сразу за несколькими резонансными атаками ВСУ, включая удар по Музею обороны Севастополя и Киево-Печерской лавре в июне, сообщает РИА Новости. По данным источника, полетные задания для украинских атак загружались непосредственно британскими военнослужащими.

Британцы могли стоять и за рядом других резонансных акций ВСУ, включая демонстративную атаку на Музей обороны Севастополя и Киево-Печерскую лавру в июне, — уточнил собеседник агентства.

Ранее Служба внешней разведки России сообщила, что удар украинского беспилотника по зданию музея панорамы «Оборона Севастополя 1854–1855 годов» был детально спланированной провокацией Великобритании и ее спецслужб. По данным ведомства, украинские военные, запускавшие дроны, не были осведомлены об истинной цели атаки.

До этого глава СВР Сергей Нарышкин назвал удар ВСУ по панораме «Оборона Севастополя» очередным наглядным подтверждением того, что нацизм всегда будет являться врагом культуры и человеческой цивилизации. По его мнению, подобные действия наглядно демонстрируют истинное лицо нынешних украинских властей.