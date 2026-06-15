Нарышкин назвал удар ВСУ по музею в Севастополе актом против цивилизации

Нарышкин назвал удар ВСУ по музею в Севастополе актом против цивилизации Нарышкин назвал удар ВСУ по музею в Севастополе враждебным актом против культуры

Удар Вооруженных сил Украины по знаменитой панораме «Оборона Севастополя» стал очередным наглядным подтверждением того, что нацизм всегда будет являться врагом культуры и человеческой цивилизации, заявил директор Службы внешней разведки РФ, председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин. По мнению руководителя СВР, подобные действия наглядно демонстрируют истинное лицо нынешних украинских властей, передает ТАСС.

Какую бы форму ни принимал нацизм, он всегда был и будет врагом культуры и человеческой цивилизации, — высказался Нарышкин.

Ранее музей обороны Севастополя представил на выставке, которая открывается 11 июня, два фрагмента панорамы «Оборона Севастополя 1854–1855 годов». Эти части полотна удалось спасти после пожара, возникшего в результате атаки украинских беспилотников в ночь на 10 июня.

До этого помощник президента России Владимир Мединский назвал удар ВСУ по музею-панораме в Севастополе обыкновенным фашизмом. Здание панорамы загорелось в ночь на 10 июня из-за целенаправленного удара украинского БПЛА. Обошлось без погибших и пострадавших.