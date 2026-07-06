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06 июля 2026 в 12:37

В СВР раскрыли, кто спланировал удар по музею в Севастополе

СВР: удар по музею в Севастополе спланировала Британия

Здание музея-панорамы «Оборона Севастополя» Здание музея-панорамы «Оборона Севастополя» Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости
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Удар украинского беспилотника по зданию музея-панорамы «Оборона Севастополя 1854–1855 годов» был детально спланированной провокацией Великобритании и ее спецслужб, сообщили в пресс-бюро Службы внешней разведки России. По данным ведомства, украинские военные, запускавшие дроны, не были осведомлены об истинной цели атаки.

По поступающей в СВР информации, резонансный удар по Музею обороны Севастополя в июне был детально спланированной провокацией Лондона и его спецслужб, — отметили там.

Ранее директор учреждения Михаил Смородкин сообщил, что чудом уцелевшие фрагменты полотна панорамы в Музее обороны Севастополя составляют лишь одну десятую часть от изначального произведения, созданного советскими художниками в 1954 году. До этого он уточнял, что при пожаре сохранились 25 фрагментов, 16 из которых — крупные.

До этого помощник президента России Владимир Мединский назвал удар ВСУ по музею-панораме в Севастополе обыкновенным фашизмом. Здание панорамы загорелось в ночь на 10 июня из-за целенаправленного удара украинского БПЛА. Обошлось без погибших и пострадавших.

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