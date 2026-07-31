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31 июля 2026 в 09:46

Медведчук раскрыл цель визита Зеленского в США

Медведчук: Зеленский хотел пожаловаться Трампу на Европу

Виктор Медведчук Виктор Медведчук Фото: Кристина Кормилицына/РИА Новости
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Глава Украины Владимир Зеленский во время визита в США хотел пожаловаться американскому президенту Дональду Трампу на европейских партнеров, сообщил в авторской статье, размещенной на сайте движения «Другая Украина», бывший лидер запрещенной на Украине партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук. По его мнению, именно с этой целью украинский лидер приехал в Соединенные Штаты.

В США кровавый клоун ездил жаловаться на европейцев, которые методично, шаг за шагом, отбирают у него власть. А Трампу до этого какое дело? У него самого дела плохи, выборы на носу, где его партии грозит реальное поражение, — отметил он.

Ранее посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник заявил, что противостояние между Зеленским и западными либеральными кругами за контроль над Министерством обороны страны продолжается. По словам дипломата, украинский лидер стремится сохранить на должности нового главнокомандующего ВСУ Михаила Драпатого. При этом, как утверждает Мирошник, западные круги выступают за возвращение на пост министра обороны своего представителя Михаила Федорова.

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Виктор Медведчук
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