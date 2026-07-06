Мишустин заявил, что Россия нарастит подготовку квалифицированных рабочих Мишустин: РФ нужно по 100 тыс. квалифицированных рабочих в год

Приоритетные производственные сферы нуждаются в расширении числа квалифицированных сотрудников, заявил председатель правительства России Михаил Мишустин на планерном заседании «ИННОПРОМа». По его словам, в течение ближайших лет в эти секторы необходимо привлекать каждый год около 100 тыс. рабочих.

Поступательное развитие страны зависит также и от эффективности выстроенной системы подготовки кадров. В течение следующих нескольких лет приоритетные производственные секторы нуждаются в привлечении около 100 тыс. высококвалифицированных сотрудников — ежегодно. Особенно высокий спрос на рабочие профессии, — указал он.

Мишустин подчеркнул, что для решения проблемы дефицита квалифицированных специалистов на базе колледжей и техникумов открываются образовательные кластеры, которые плотно взаимодействуют с ведущими компаниями страны. По его словам, такой формат позволяет оперативно реагировать на запросы предприятий.

Ранее Мишустин заявил, что Россия делает шаги к развитию независимой промышленности. По словам премьера, в различных отраслях все больше пилотных проектов переходит на стадию серийного производства.