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06 июля 2026 в 13:48

«По-настоящему независимую»: Мишустин рассказал о будущем одной сферы

Мишустин заявил о движении России к промышленной независимости

Михаил Мишустин Михаил Мишустин Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
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Россия последовательно движется к достижению технологического суверенитета и развитию независимой промышленности, заявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин на пленарном заседании выставки ИННОПРОМ. По словам премьера, в различных отраслях все больше пилотных проектов переходят на стадию серийного производства. Трансляция заседания доступна на канале организаторов в Rutube.

Россия планомерно формирует технологический суверенитет, по-настоящему независимую промышленность. И практически везде появляются успешные примеры выхода пилотных проектов на стадию готового серийного производства, — сказал он.

В качестве примеров он привел силовые установки различного назначения и медицинское оборудование. Мишустин также напомнил об открытии новых предприятий химической промышленности в Башкирии, Нижегородской и Самарской областях.

Ранее Мишустин сообщил, что ожидает встречи с коллегами по Евразийскому экономическому союзу на ИННОПРОМе. Он поблагодарил руководство Свердловской области за организацию форума и отметил, что в мероприятии участвуют промышленники и предприниматели, в том числе из дружественных стран.

Власть
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Михаил Мишустин
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