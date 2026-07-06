«По-настоящему независимую»: Мишустин рассказал о будущем одной сферы Мишустин заявил о движении России к промышленной независимости

Россия последовательно движется к достижению технологического суверенитета и развитию независимой промышленности, заявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин на пленарном заседании выставки ИННОПРОМ. По словам премьера, в различных отраслях все больше пилотных проектов переходят на стадию серийного производства. Трансляция заседания доступна на канале организаторов в Rutube.

Россия планомерно формирует технологический суверенитет, по-настоящему независимую промышленность. И практически везде появляются успешные примеры выхода пилотных проектов на стадию готового серийного производства, — сказал он.

В качестве примеров он привел силовые установки различного назначения и медицинское оборудование. Мишустин также напомнил об открытии новых предприятий химической промышленности в Башкирии, Нижегородской и Самарской областях.

Ранее Мишустин сообщил, что ожидает встречи с коллегами по Евразийскому экономическому союзу на ИННОПРОМе. Он поблагодарил руководство Свердловской области за организацию форума и отметил, что в мероприятии участвуют промышленники и предприниматели, в том числе из дружественных стран.