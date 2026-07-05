Мишустин анонсировал встречу с премьерами стран ЕАЭС Мишустин анонсировал визит премьеров стран ЕАЭС на ИННОПРОМ в Екатеринбурге

Премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что ожидает встречи с коллегами по Евразийскому экономическому союзу на международной промышленной выставке ИННОПРОМ в Екатеринбурге, передает ТАСС. На встрече с губернатором Свердловской области Денисом Паслером глава правительства поблагодарил руководство региона за организацию форума, отметив, что на выставку приехали промышленники и предприниматели, в том числе из дружественных стран.

Ожидаем также встречи с премьер-министрами всей «четверки», кроме России, я имею в виду, нашего ЕАЭС, — сказал Мишустин.

Премьер будет работать в Екатеринбурге 5–6 июля. В понедельник он выступит на пленарном заседании ИННОПРОМа, тема которого — «Промышленная индустрия 360». В заседании примут участие премьер-министр Армении Никол Пашинян, премьер-министр Белоруссии Александр Турчин, премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов, а также председатель кабинета министров Киргизии Адылбек Касымалиев.

Ранее сообщалось, что Мишустин проведет переговоры с Пашиняном в Екатеринбурге. Для армянского премьера это будет первый визит в Россию после недавних парламентских выборов.