Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
05 июля 2026 в 17:10

Мишустин анонсировал встречу с премьерами стран ЕАЭС

Мишустин анонсировал визит премьеров стран ЕАЭС на ИННОПРОМ в Екатеринбурге

Михаил Мишустин Михаил Мишустин Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что ожидает встречи с коллегами по Евразийскому экономическому союзу на международной промышленной выставке ИННОПРОМ в Екатеринбурге, передает ТАСС. На встрече с губернатором Свердловской области Денисом Паслером глава правительства поблагодарил руководство региона за организацию форума, отметив, что на выставку приехали промышленники и предприниматели, в том числе из дружественных стран.

Ожидаем также встречи с премьер-министрами всей «четверки», кроме России, я имею в виду, нашего ЕАЭС, — сказал Мишустин.

Премьер будет работать в Екатеринбурге 5–6 июля. В понедельник он выступит на пленарном заседании ИННОПРОМа, тема которого — «Промышленная индустрия 360». В заседании примут участие премьер-министр Армении Никол Пашинян, премьер-министр Белоруссии Александр Турчин, премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов, а также председатель кабинета министров Киргизии Адылбек Касымалиев.

Ранее сообщалось, что Мишустин проведет переговоры с Пашиняном в Екатеринбурге. Для армянского премьера это будет первый визит в Россию после недавних парламентских выборов.

Власть
Россия
Михаил Мишустин
ЕАЭС
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Офтальмологи ЯНАО спасли зрение недоношенного малыша
Трамп назвал условие для укрепления связей США и Турции
В Крыму начали восстанавливать электроснабжение
Трамп раскрыл, как Турция изменилась при Эрдогане
Жемчужную похоронили на Троекуровском кладбище в Москве
Политолог объяснил, какую хитрую провокацию создает НАТО против России
Житель ЯНАО предстанет перед судом за выстрел в неприятеля в ходе ссоры
Синоптик успокоил петербуржцев, принявших природное явление за смерч
Новак назвал напряженной ситуацию на рынке топлива в России
В Минцифры рассказали о защите авторских прав при использовании ИИ
В России могут поменять регламент пересдачи ЕГЭ
Власти раскрыли, будут ли вводить в РФ плату за иностранный интернет-трафик
Помогал с бизнесом и скинул из окна? Что известно о ЧП с тренершей в Москве
ВСУ сделали опасной дорогу к российскому городу
Жительница Саратовской области отдала мошенникам почти 15 млн рублей
Удары возмездия ВС РФ по Украине 7 июля: как Россия отвечает на атаки ВСУ
Раскрыто, будет ли на саммите НАТО обсуждаться размещение ЯО на Украине
ДТП с автобусом на региональной трассе едва не унесло жизни троих детей
Путин проведет совещание по проблемам с доступностью топлива
В Госдуме оценили идею раздельного обучения для мальчиков и девочек
Дальше
Самое популярное
Чем бензин Евро-3 отличается от Евро-5: уязвимые машины, защита двигателя
Life Style

Чем бензин Евро-3 отличается от Евро-5: уязвимые машины, защита двигателя

Ложка муки, сметана и яйцо — через 10 минут ем сырную лепешку: нежная, простая и очень вкусная
Общество

Ложка муки, сметана и яйцо — через 10 минут ем сырную лепешку: нежная, простая и очень вкусная

Кто такие фудкортницы: новое явление среди подростков и его причины
Семья и жизнь

Кто такие фудкортницы: новое явление среди подростков и его причины

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.