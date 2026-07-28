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28 июля 2026 в 15:45

Член ОП раскрыл печальные для Киева последствия встречи Трампа и Зеленского

Член ОП Асафов: пустые обещания Киеву станут итогом встречи Трампа и Зеленского

Владимир Зеленский и Дональд Трамп Владимир Зеленский и Дональд Трамп Фото: Ukraine Presidency/Ukrainian Pre/Global Look Press
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Итогом закрытой встречи президента Украины Владимира Зеленского и американского лидера Дональда Трампа в Белом доме станут пустые обещания, заявил NEWS.ru член Общественной палаты России политолог Александр Асафов. По его словам, Вашингтон не может ничего предложить Киеву, так как после серии иранских атак наблюдается дефицит средств ПВО.

[США], как обычно, дадут только обещания. Повестка Зеленского на подобных встречах всегда одинакова. Ее можно описать тремя простыми буквами — «дай». Другой вопрос, вряд ли его желание реализуется, потому что давать нечего. Судя по данным из Пентагона, после серии иранских атак у американцев наблюдается дефицит средств ПВО и всего остального, поэтому с этим будет довольно сложно, — сказал Асафов.

Политолог предположил, что могут обсуждаться новые условия для начала переговорного процесса с Россией. По его мнению, после встречи в Белом доме Зеленский и Трамп продолжат заниматься своими делами.

Возможно, сделают пару каких-нибудь заявлений, потом будут заниматься каждый своими делами. Один будет пытаться прекратить то, что он начал в Иране, а второй — продолжать воровать, узурпируя власть любой ценой, — заключил Асафов.

Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков заявил, что встреча Зеленского и Трампа может привести к неожиданной поддержке Киева из-за сложной ситуации в Иране. По словам депутата, Вашингтон столкнулся с серьезными издержками в ближневосточном конфликте, что вынуждает Белый дом искать пути для смягчения напряженности и пересматривать отношения с союзниками.

Мир
США
Украина
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Юлия Барышникова
Ю. Барышникова
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