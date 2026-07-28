TikTok оштрафовали в России из-за несоблюдения предписания РКН Суд Москвы оштрафовал TikTok на 4 млн рублей

Таганский районный суд города Москвы оштрафовал TikTok на 4 млн рублей, сообщает Telegram-канал судов общей юрисдикции города Москвы. Причиной стало неисполнение предписания РКН.

Таганский районный суд города Москвы 28 июля 2026 года признал TikTok Pre. Ltd виновными в совершении административного правонарушения по 19.7.10-4. КоАП РФ (неисполнение владельцем социальной сети предписания федерального органа исполнительной власти), — отметили в объединенной пресс-службе.

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