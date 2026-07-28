Суд отправил пензенца в колонию за попытку перейти на сторону ВСУ

Суд отправил пензенца в колонию за попытку перейти на сторону ВСУ Жителя Пензенского района осудили на пять лет колонии за попытку вступить в ВСУ

Житель Пензенского района приговорен к пяти годам лишения свободы за попытку вступления в Вооруженные силы Украины, сообщила пресс-служба Пензенского областного суда во «ВКонтакте». Обвинение было предъявлено 25-летнему мужчине по статье о покушении на сотрудничество на конфиденциальной основе с представителем иностранного государства против безопасности РФ.

Суд назначил виновному наказание в виде пяти лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима с последующим ограничением свободы на один год, — постановили в суде.

В начале 2025 года фигурант вел переписку в мессенджере с лицом, представившимся служащим украинских войск. В сообщениях россиянин изъявлял добровольное желание примкнуть к рядам противника для участия в боевых действиях против России. Деятельность злоумышленника пресекли сотрудники регионального управления ФСБ. На суде обвиняемый полностью признал вину. После освобождения из исправительного учреждения его также ожидает дополнительное ограничение свободы.

Ранее Южный окружной военный суд приговорил уроженца Оренбурга Амана Кульсиитова к 20 годам лишения свободы за подготовку подрыва командира воинской части в Ростове-на-Дону. Мужчина действовал по прямому заданию украинских спецслужб.