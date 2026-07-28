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28 июля 2026 в 16:54

Санкции против России помешали борьбе Европы с огнем

BZ: в ЕС не могут использовать российские вертолеты для тушения пожаров

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
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Страны ЕС больше не могут использовать российские вертолеты Ка-32 для тушения пожаров после введения 21-го пакета санкций против Москвы, пишет Berliner Zeitung. Отмечается, что вертолеты активно использовались до 2024 года.

Санкции мешают покупке запасных частей и техническому обслуживанию. Поэтому российские вертолеты, способные быстро набирать воду и доставлять ее в труднодоступные регионы, были выведены из эксплуатации, — сказано в материале.

По данным газеты, в Брюсселе были осведомлены о возможных проблемах. Правительство Испании несколько раз поднимало вопрос о смягчении ограничений на пожарную технику. Однако Еврокомиссия сочла это излишним и предложила использовать европейские аналоги.

Ранее стало известно, что около 260 тыс. человек были вынуждены покинуть свои дома из-за масштабных лесных пожаров во Франции и Испании. В департаменте Жиронда огнем уничтожено более 32 тыс. гектаров земли и не менее 140 домов.

До этого в испанском Мадриде объявили режим чрезвычайной ситуации в связи с лесными пожарами. Министерство обороны европейской страны также опубликовало видеозапись, на которой были запечатлены масштабные очаги возгорания и территории, охваченные огнем.

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