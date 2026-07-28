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28 июля 2026 в 16:27

Зацепер-школьник попал под колеса автобуса в Петербурге

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В Приморском районе 15-летний юноша сорвался с наружной части автобуса и попал под колеса, сообщает Telegram-канал Mash на Мойке. Юного зацепера экстренно госпитализировали в тяжелом состоянии.

По данным комиссии по делам несовершеннолетних, с начала 2026 года зарегистрировано 86 случаев зацепинга. Трое детей погибли от полученных во время таких поездок на транспорте травм.

За аналогичный период 65 родителей привлечены к административной ответственности за ненадлежащий контроль за детьми. Городские дружины по интернет-мониторингу систематически проверяют сообщества, вовлекающие подростков в опасное развлечение. С начала года заблокировано 357 каналов и групп, пропагандирующих зацепинг.

Ранее подросток-зацепер погиб на железной дороге на юго-востоке Подмосковья. Юноша коснулся находившегося под напряжением оборудования и получил смертельный удар током. Пассажиры заметили тело на крыше вагона электрички на станции Раменское.

До этого в Новосибирске школьник-зацепер совершил крайне опасный маневр на общественном транспорте. Инцидент зафиксировал видеорегистратор. Юный экстремал пытался проехать на задней части автобуса, но сорвался и упал на дорогу прямо во время движения.

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