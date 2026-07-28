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28 июля 2026 в 16:03

Крупный пожар охватил склад стройматериалов в российском регионе

МЧС сообщило о пожаре на складе стройматериалов во Владимире

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
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Во Владимире произошел крупный пожар на объекте, где хранились строительные материалы, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МЧС России. Площадь возгорания предварительно оценивается в 2 тыс. квадратных метров. На месте происшествия уже работает усиленная группировка спасателей.

Сообщение поступило о пожаре. Происходит загорание на складе стройматериалов. Предварительная площадь пожара составляет 2 тыс. квадратных метров, — отметили в ведомстве.

Для ликвидации открытого огня привлечены более 30 человек личного состава и 10 единиц специальной техники. Специалисты продолжают наращивать силы и средства для скорейшей локализации и полного тушения возгорания.

Ранее МЧС России сообщило о масштабных лесных пожарах в Красноярском крае, которые охватили около 600 тыс. гектаров из-за сухих гроз. В ведомстве уточнили, что с начала 2026 года в регионе зафиксировано свыше тысячи природных возгораний, что вдвое превышает показатели прошлого года. В тушении пожаров приняли участие более тысячи людей.

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