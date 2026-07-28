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28 июля 2026 в 15:49

Россиянам дали советы, как отвязаться от назойливых уличных фотографов

Доцент Алешина: назойливым уличным фотографам нужно четко и уверенно отказывать

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Уличным фотографам с птицами нужно четко и уверенно отказывать при попытках агрессивно навязать услугу, заявила в беседе с MIR24.TV доцент факультета международных экономических отношений Финансового университета при правительстве РФ Лариса Алешина. Она призвала не поддаваться на манипуляции и не вступать в конфликты.

Если птицу уже посадили [вам] на плечо, а затем начали называть неожиданную сумму, необходимо помнить, что вы не обязаны платить, поскольку это навязывание услуги, на которую вы не давали добровольного согласия. Спокойно, но уверенно заявите об отказе от оплаты, не поддавайтесь на угрозы и не вступайте в долгие споры — аферисты, как правило, не заинтересованы в привлечении внимания полиции. Если вас пытаются запугать, сразу звоните в полицию по номеру 102, — посоветовала Алешина.

Перед оплатой человек имеет полное право потребовать у фотографов документы, подтверждающие легальность их деятельности. Согласно закону «О защите прав потребителей», потребитель вправе получить достоверную информацию об исполнителе, режиме его работы и оказываемых услугах. Однако на практике такие документы у них чаще всего отсутствуют, уточнила эксперт.

Ранее эксперт НИФИ Минфина России Мария Иваткина посоветовала во время оформления микрозайма не торопиться, сохранять внимательность и критическое мышление — такой подход позволит избежать навязывания дополнительных услуг от МФО. Она предупредила, что финансовые организации могут прописать в договоре расклады Таро, гороскопы, натальные карты, расшифровку снов, подбор аналогов лекарств и другие опции.

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