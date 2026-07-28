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28 июля 2026 в 15:39

Путин поручил обеспечить участников СВО и их семьи всем необходимым

Владимир Путин на встрече с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко Владимир Путин на встрече с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко Фото: kremlin.ru
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Поддержка участников специальной военной операции и членов их семей стала важнейшей задачей для всех ветвей власти, заявил президент России Владимир Путин на встрече с председателем Совфеда Валентиной Матвиенко. Глава государства подчеркнул, что необходимо делать все возможное, чтобы бойцы СВО ни в чем не нуждались, передает пресс-служба Кремля.

Здесь нужно делать все для того, чтобы, первое, наши бойцы ни в чем не нуждались и чтобы их семьи чувствовали поддержку со стороны государства. Здесь, как в любом большом деле, все бывает, и люди иногда сталкиваются с какими-то элементами несправедливости, — высказался российский лидер.

Ранее Путин встретился в Кремле с депутатами завершающего работу VIII созыва Государственной думы и отметил, что вокруг военнослужащих, отстаивающих интересы Отечества, сегодня сплотилось все российское общество. По словам президента, в России уже сформирована и продолжает активно развиваться целостная система прав участников СВО и членов их семей.

Российский лидер также сообщил, что профессионализм, мужество и смелость российских военных моряков и морпехов во многом определяют динамику проведения спецоперации. Он отметил, что десятки тысяч матросов и офицеров уже удостоены государственных наград.

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